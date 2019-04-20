"Счастье и облегчение". Капитан ЦСКА рассказал Лайфу о победе в Кубке Гагарина

— Сергей, какие эмоции сейчас испытываете?
— Только счастье, удовлетворение и облегчение. Это просто что-то нереальное!
— Счёт 4:0 не отображает всю борьбу?
— Абсолютно нет, все игры были от ножа. Каждую игру где-то сами себя выигрывали, а потом уже их.
— Показалось, что сегодня была самая сложная игра...
— Очень сложная, на них ничего не давило. Думаю, что они играли с мыслью, как получится, и из-за этого и получилась игра.
Напомним, ЦСКА впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина.
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