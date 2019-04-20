"Счастье и облегчение". Капитан ЦСКА рассказал Лайфу о победе в Кубке Гагарина

Сергей Андронов сразу после чемпионского матча в Балашихе поделился с Лайфом своими эмоциями.

— Сергей, какие эмоции сейчас испытываете?

— Только счастье, удовлетворение и облегчение. Это просто что-то нереальное!

— Счёт 4:0 не отображает всю борьбу?

— Абсолютно нет, все игры были от ножа. Каждую игру где-то сами себя выигрывали, а потом уже их.

— Показалось, что сегодня была самая сложная игра...

— Очень сложная, на них ничего не давило. Думаю, что они играли с мыслью, как получится, и из-за этого и получилась игра.

Напомним, ЦСКА впервые в своей истории завоевал Кубок Гагарина.