"Ювентус" стал чемпионом Италии восьмой раз подряд

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"Ювентус" стал чемпионом Италии восьмой раз подряд

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Фото: © twitter/JuventusFC

Туринцы дома победили "Фиорентину" и стали недосягаемыми для конкурентов по турнирной таблице.

"Ювентус" наконец-то сумел сделать то, о чём говорили последние пару недель — официально оформил чемпионский титул. Туринцы весь сезон доминировали, но в финальной фазе немного сдали. Однако в 33-м туре "Старая синьора" добилась победы над "Фиорентиной" со счётом 2:1, став чемпионом Италии восьмой раз подряд.

Всего для "Ювентуса" это уже 35 скудетто за историю клуба. Это абсолютный рекорд для итальянского клуба. До конца текущего чемпионата осталось ещё пять туров.

<p>Турнирная таблица Серии А. Фото: © <a href="http://www.legaseriea.it/en/serie-a/league-table" target="_blank">legaseriea.it</a></p>

Напомним, что из Лиги чемпионов "Ювентус" вылетел на стадии четвертьфинала, уступив в двухматчевом противостоянии амстердамскому "Аяксу".

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