"Ювентус" стал чемпионом Италии восьмой раз подряд

Туринцы дома победили "Фиорентину" и стали недосягаемыми для конкурентов по турнирной таблице.

"Ювентус" наконец-то сумел сделать то, о чём говорили последние пару недель — официально оформил чемпионский титул. Туринцы весь сезон доминировали, но в финальной фазе немного сдали. Однако в 33-м туре "Старая синьора" добилась победы над "Фиорентиной" со счётом 2:1, став чемпионом Италии восьмой раз подряд.

Всего для "Ювентуса" это уже 35 скудетто за историю клуба. Это абсолютный рекорд для итальянского клуба. До конца текущего чемпионата осталось ещё пять туров.

Напомним, что из Лиги чемпионов "Ювентус" вылетел на стадии четвертьфинала, уступив в двухматчевом противостоянии амстердамскому "Аяксу".