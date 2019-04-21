Гол Гулиева помог "Спартаку" обыграть "Енисей"

Аутсайдер чемпионата России "Енисей" навязал хорошую борьбу красно-белым. Правда, забить команде Дмитрия Аленичева не удалось, а вот "Спартак" отличился дважды. Автором первого гола стал Николай Рассказов.
А на 83-й минуте матча Аяз Гулиев увеличил преимущество хозяев поля.
"Спартак", набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. Команда Дмитрия Аленичева (13) — по-прежнему главный аутсайдер чемпионата.
РПЛ. 24-й тур.
"Спартак" — "Енисей" — 2:0.
Голы: Рассказов 45+1' (1:0), Гулиев 83' (2:0).
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