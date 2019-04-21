Гол Гулиева помог "Спартаку" обыграть "Енисей"

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Гол Гулиева помог "Спартаку" обыграть "Енисей"

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Фото: ФК "Спартак"

Команда Олега Кононова дома обыграла красноярский клуб со счётом 2:0 в матче 24-го тура Российской премьер-лиги.

Аутсайдер чемпионата России "Енисей" навязал хорошую борьбу красно-белым. Правда, забить команде Дмитрия Аленичева не удалось, а вот "Спартак" отличился дважды. Автором первого гола стал Николай Рассказов.

А на 83-й минуте матча Аяз Гулиев увеличил преимущество хозяев поля.

"Спартак", набрав 39 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. Команда Дмитрия Аленичева (13) по-прежнему главный аутсайдер чемпионата.

РПЛ. 24-й тур.

"Спартак" — "Енисей" — 2:0.

Голы: Рассказов 45+1' (1:0), Гулиев 83' (2:0).

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