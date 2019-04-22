ХК "Динамо" объявил о смене руководства

Пост генерального директора московского хоккейного клуба занял Евгений Кровопусков.

В хоккейном "Динамо" произошли масштабные перестановки. Организация, владеющая клубом, теперь другая: на смену ООО "ХК Динамо-Москва" пришло новое юридическое лицо — АНО "ХК Динамо-Москва", сообщается на сайте клуба. Кроме того, занимать должность генерального директора тоже будет другой человек: Евгений Кровопусков сменил Валерия Шанцева.

В этом сезоне в регулярном чемпионате КХЛ "Динамо" заняло пятое место в Западной конференции. В плей-офф бело-голубые во втором раунде уступили будущему обладателю Кубка Гагарина — московскому ЦСКА.