Тимати снял клип на фоне надписи "Глушак — иуда"

Популярный рэп-исполнитель представил свой новый клип в Сети, в котором футбольные фанаты заметили оскорбительную надпись в адрес капитана московского "Спартака".

Тимати представил свой новый клип на песню "Помнишь", которую он посвятил другу Ратмиру Шишкову, погибшему в автокатастрофе в 2007 году. Внимательные футбольные фанаты обратили внимание, что Тимати исполняет свою песню на фоне стены с надписью "Глушак — иуда".

Эту надпись сделали фанаты "Спартака" на одной из стен зданий в Москве, которые продолжают "воевать" с капитаном команды Денисом Глушаковым. С такими же оскорбительными словами они вывешивали баннер во время матча.

Ранее в Сети группа "Руки вверх" презентовала свой клип, в главной роли которой снялся голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев.