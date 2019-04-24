ЦСКА победил "Анжи" и поднялся на третье место в чемпионате России

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ЦСКА победил "Анжи" и поднялся на третье место в чемпионате России

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Фото: ПФК ЦСКА

Московские армейцы обыграли махачкалинский клуб со счётом 2:0 в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.

ЦСКА без проблем справился дома с махачкалинским "Анжи" — 2:0. Первый гол в ворота гостей забил Яка Бийол на 13-й минуте.

Во втором тайме Арнор Сигурдссон увеличил преимущество.

Благодаря этой победе армейцы поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата страны с 44-я очками. Махачкалинцы остаются на предпоследнем месте (19 очков).

Отметим, что в параллельном матче казанский "Рубин" сыграл вничью с "Уфой" — 1:1. Голами отличились Ондржей Ванек и Егор Сорокин.

"Локомотив" победил "Ростов", а "Краснодар" сыграл вничью с "Ахматом"

РПЛ. 25-й тур.

ЦСКА — "Анжи" — 2:0.

Голы: Бийол 13' (1:0), Сигурдссон 55' (2:0).

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