Мамаев: По-мужски приму любое наказание!

Футболист Павел Мамаев рассказал на слушании в Пресненском суде о драке с чиновником Денисом Паком в "Кофемании".

— Я сидел напротив в полусонном состоянии, поднял глаза и увидел, что что-то присходит. К тому времени мы вообще собирались уходить. Я подошёл к Паку и попросил обьяснить, что произошло. Он сказал, его ударили. Пака постоянно отвлекали официанты, — начал Мамаев. — Не помню, когда именно пришёл Гайсин. Заметил его уже когда он начал меня отталкивать, тогда я и нанёс ему удар. Я почувствовал опасность.

Также Павел отметил, что случившееся стало для него уроком.

— На очной ставке я принёс свои извинения потерпевшим. Для меня это был большой опыт. За свои действия я уже несу наказание. Надеюсь, в дальнейшем у нас будут хорошие отношения. Как говорится, время лечит, — заметил Павел. — Я приму любое наказание по-мужски. Тут много журналистов, я не хочу давить на жалость.

Также он признался, что хотел бы продолжить карьеру футболиста.

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