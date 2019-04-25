Бывший клуб Кононова дома разгромил московский "Спартак" в битве за еврокубки

Тульский "Арсенал" забил три безответных мяча в ворота красно-белых уже за первые 36 минут.

В РПЛ завершился 25-й тур. В последнем матче тульский "Арсенал" принимал московский "Спартак". Несмотря на разницу в истории и статусе команд, сегодня обе они полноправные конкуренты в борьбе за пятую строчку в турнирной таблице, которая даёт право выступать в Лиге Европы.

С определённой точки зрения именно "Арсенал" был фаворитом. Он играл дома, выиграл в первом круге и лучше выступал в последних встречах. Хотя для главного тренера "Спартака" Олега Кононова противостояние было принципиальным: он переехал в Москву как раз из тульского клуба.

Однако с самого начала встречи всё пошло не по плану "Спартака": "Арсенал" открыл счёт уже на шестой минуте. Затем хозяева поля продолжали регулярно вспарывать оборону соперника, что привело ещё к двум забитым мячам. И это в первые полчаса с небольшим.

76' Данные по зрителям: сегодня на матче 18 347 болельщиков! Аншлаг! Лучшие 🔝👏👍 pic.twitter.com/EW9LWV3r0s — ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 25 апреля 2019 г.

Казалось бы, времени на то, чтобы отыграться, у "Спартака" было в избытке, но вот игровой мысли в атаке — в недостатке. В итоге 3:0 — "Арсенал" громит "Спартак" и вплотную приближается к нему в турнирной таблице. Борьба за Лигу Европы ещё впереди.

РПЛ, 25-й тур.

"Арсенал" — "Спартак" — 3:0.

Голы: Кангва 6' (1:0), Ткачёв 24' (2:0), Мирзов 37' (3:0).

В других встречах игрового дня "Енисей" одержал первую в 2019 году победу, остановив "Оренбург", а "Урал" победил "Крылья Советов" и поднялся в первую десятку.