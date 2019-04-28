Дубль Азмуна помог "Зениту" обыграть "Крылья Советов"

Команда Сергея Семака победила гостей из Самары со счётом 4:2 в матче 26-го тура чемпионата России.

"Зенит" в Санкт-Петербурге победил "Крылья Советов" и сделал очередной шаг к чемпионству. У сине-бело-голубых дважды отличился Сердар Азмун, а также гол на свой счёт записал Игорь Смольников.

У самарской команды дубль оформил Денис Ткачук, и автогол забил Тарас Бурлак (не без помощи Артёма Дзюбы).

Таким образом, сине-бело-голубые с 57 очками продолжают лидировать в чемпионате страны, а "Крылья Советов" располагаются на 13-м месте с 27 очками.

Ранее нелёгкую победу одержал и московский "Локомотив". Дома "железнодорожники" обыграли красноярский "Енисей" благодаря голу Джефферсона Фарфана на 88-й минуте.

РПЛ. 26-й тур.

"Зенит" — "Крылья Советов" — 4:2

Голы: Азмун 9' (1:0), Азмун 30' (2:0), Бурлак 35' (3:0, автогол), Ткачук 40' (3:1), Ткучак 44' (3:2), Смольников 90+1' (4:2).