Скандал с Кокориным и триумф Семака. Как "Зенит" стал чемпионом

Сине-бело-голубые оформили досрочное чемпионство за три тура до конца турнира. У "Зенита" не всё было гладко в этом сезоне, но Сергей Семак смог привести своих игроков к золотым медалям.

Последний раз "Зенит" становился чемпионом России в сезоне-2014/15 при португальце Андре Виллаш-Боаше. В 2016-м главным тренером стал румын Мирча Луческу, с которым петербуржцы по итогам сезона выиграли бронзу. Его сменил итальянец Роберто Манчини, но с экс-наставником "Интера" и "Манчестер Сити" сине-бело-голубые впервые за 10 лет остались без каких-либо медалей чемпионата страны...

Манчини не видел в своей команде Артёма Дзюбу и Олега Шатова. Футболисты вынужденно ушли в аренду, чтобы иметь игровую практику. Первый отправился в тульский "Арсенал", второй — в "Краснодар". В других командах форварды проявили себя хорошо, а Дзюба даже заслужил место в сборной России на чемпионате мира. А там мы помним, что было.

Не игрочишка, а игрочище. Как Дзюба стал лидером сборной России

После отставки итальянца выбор был сделан в пользу российского специалиста — бывшего игрока и тренера "Зенита" Сергея Семака. Главным тренером он проработал только один сезон в "Уфе". Башкортостанцы под его руководством заняли шестое место в чемпионате страны (лучший результат в истории клуба) и впервые попали в еврокубки. При этом в команде не было больших звёзд. Для сравнения: сейчас "Уфа" борется за выживание в РПЛ...

Руководство петербуржцев, конечно, рискнуло и не прогадало. Семак стал первым в истории чемпионом России как футболист и как тренер.

Этот сезон "Зенит" начал уверенно благодаря игре того же Дзюбы, который после феерии на мировом первенстве активно помогал и в клубе. К концовке первой части сезона у Семака начались первые проблемы, команду стали много критиковать, а тот же Дзюба и вовсе перестал забивать. Перерыв в чемпионате стал спасением для "Зенита".

Сергей Богданович говорил о желании усилить команду практически по каждой позиции, были сделаны хоть и немногочисленные, но очень удачные приобретения в зимнее трансферное окно. Украинец Ярослав Ракицкий, иранец Сердар Азмун и колумбиец Вильмар Барриос быстро влились в команду и внесли свой вклад в чемпионство.

Петербуржцы выглядели уверенно и мощно во второй части сезона. Сомнений в их чемпионстве не оставалось. Это был лишь вопрос времени. Ключевым стал матч с "Краснодаром", который фанаты футбола вряд ли забудут. Однако только после ничьей в матче с "Ахматом" и проигрыша "Локомотива" в Туле в 27-м туре "Зенит" досрочно оформил чемпионство.

20 игроков "Зенита" стали обладателями золотых медалей РПЛ впервые. Это Андрей Лунёв, Ярослав Ракицкий, Эмануэль Маммана, Эльмир Набиуллин, Бранислав Иванович, Матиас Краневиттер, Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Далер Кузяев, Александр Ерохин, Клаудио Маркизио, Роберт Мак, Эрнани, Эмилиано Ригони, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Антон Заболотный, Артём Дзюба и даже Александр Кокорин.

Последний, к слову, отметит победу в СИЗО, где находится уже полгода из-за нескольких скандальных драк в Москве. И если для Кокорина предыдущий сезон сложился крайне удачно, то в этом были и травма, и "решётка". Но факт остаётся фактом: Кокорин — чемпион России.

Пятикратным чемпионом стал Александр Анюков. И это уникальная история. Семак вернул в команду 36-летнего защитника, который уже попрощался с большим футболом и был играющим тренером в "Зените-2". Опытный защитник с российским паспортом стал важной единицей. Помогал как мог, выходил с капитанской повязкой.

Ставка на молодого отечественного тренера, грамотная трансферная политика и отличная атмосфера внутри команды сделали своё дело. Даже скандалы с Кокориным и каналом Z+ не испортили общего впечатления.

"Зенит" сумел стать чемпионом без дорогущих Халка и Витселя, а также без иностранного специалиста во главе. "Зенит" выиграл чемпионат с нашим Семаком, давно знакомым всем Азмуном и лидером Дзюбой. И именно такая команда вызывает чувство гордости.