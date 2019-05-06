Российский боец Ибрагимов подписал контракт с UFC

Ещё на одного представителя России в лучшей лиге смешанных единоборств на планете — UFC — стало больше: небитый чемпион организации М-1 Global в полутяжёлом весе Хадис Ибрагимов пополнил ряды восьмиугольника.

О возможности перехода российского бойца в UFC Лайф сообщил сразу же по окончании крайнего поединка Ибрагимова, проведённого 30 марта в Казахстане.

23-летний уроженец Шамильского района Дагестана провёл в профессиональном ММА восемь поединков, продемонстрировав стопроцентный результат. Стоит отметить, что дебют Хадиса в смешанных единоборствах состоялся 25 мая 2017 года, и всего лишь за два года дагестанский спортсмен, живущий и тренирующийся ныне в Санкт-Петербурге, прошёл путь от дебютанта до чемпиона престижной российской лиги и бойца UFC.

Самым значимым поединком в карьере Ибрагимова, заставившим обратить на него взоры, стал бой против экс-чемпиона М-1 из Германии Штефана Пютца, выигранного россиянином досрочно.

Курсант Михайловской военной артиллерийской академии также известен выступлениями в боевом самбо, где высшим достижением Хадиса является золото чемпионата Европы, а также победа нокаутом над ветераном смешанных единоборств Султаном Алиевым в рамках чемпионата России–2016.

Ибрагимов постарается штурмом взять олимп полутяжёлого веса UFC, в котором, как известно, властвует Джон Джонс. Между скандально известным темнокожим Суперменом и другими топами весовой категории до 93,0 кг огромная пропасть, а значит, появление в ростере техничного бойца с нокаутирующим ударом из России — хорошая возможность вернуть дивизиону утраченную титульную интригу.