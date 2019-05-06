Футбольные клубы выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

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Футбольные клубы выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

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Вечером 5 мая в московском аэропорту произошла страшная трагедия: при жёстком приземлении загорелся лайнер Sukhoi Superjet 100 компании "Аэрофлот", который должен был выполнить рейс Москва — Мурманск.

Московские футбольные клубы ЦСКА и "Локомотив" выразили соболезнования родным и близким погибших в трагедии в аэропорту Шереметьево.

Присоединились к словам скорби санкт-петербургский "Зенит" и казанский "Рубин".

Ранее слова соболезнования родственникам погибших выразил и РФС.

Все подробности трагедии читайте в текстовой трансляции Лайфа.

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