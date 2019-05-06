Футбольные клубы выразили соболезнования в связи с авиакатастрофой в Шереметьево

Московские футбольные клубы ЦСКА и "Локомотив" выразили соболезнования родным и близким погибших в трагедии в аэропорту Шереметьево.
#ЦСКА выражает соболезнования родным и близким погибших в результате происшествия в аэропорту Шереметьево pic.twitter.com/9FNL70jKW9— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 6 мая 2019 г.
ФК «Локомотив» выражает искренние соболезнования родным и близким погибших в аэропорту «Шереметьево»... pic.twitter.com/RPquTLN1IH— ФК «Локомотив» (@fclokomotiv) 6 мая 2019 г.
Присоединились к словам скорби санкт-петербургский "Зенит" и казанский "Рубин".
Футбольный клуб «Зенит» выражает соболезнования родным и близким жертв трагедии в Шереметьево. pic.twitter.com/nZSAH7AVxe— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 6 мая 2019 г.
Футбольный клуб «Рубин» выражает соболезнования семьям жертв трагедии в Шереметьево. pic.twitter.com/rupefGD0Zc— «Рубин» Казань (@fcrk) 6 мая 2019 г.
Ранее слова соболезнования родственникам погибших выразил и РФС.
Все подробности трагедии читайте в текстовой трансляции Лайфа.
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