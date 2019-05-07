"Хотели закончить чемпионат на первом месте". Семак подвёл итоги сезона Лайфу

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак, приведший петербургскую команду к золотым медалям чемпионата России, прокомментировал Лайфу успех сине-бело-голубых.

— Поставленная перед командой задача выполнена, но сезон ещё не закончился. Впереди у нас три матча чемпионата, в которых нужно приложить максимум усилий, чтобы их выиграть, — пояснил Сергей Семак в разговоре с корреспондентом Лайфа. — С одной стороны, результат в оставшихся играх не столь важен, но желание победить у нас есть всегда. Работа не останавливается в "Зените", поэтому радость очень быстро улетучивается и сейчас уже начинаются трудовые будни. Сезон подходит к концу, и можно уже оценивать, что и как сделано. В этом чемпионате все сработали хорошо, теперь посмотрим, что будет дальше.

Также Сергей Богданович отметил работу всего коллектива и профессионализм своих игроков.

— Все, кто играл, тренировался, помогал команде — каждый из них заслуживает моего восхищения. Не было ни одной ситуации, где мне пришлось бы ругаться с футболистами, заставляя их тренироваться или играть. Такого никогда не было, и это говорит о профессионализме игроков, которые собраны у нас в команде.

Тренер назвал и задачу, которая стояла перед ним в сезоне.

— Учитывая прошлогоднее пятое место по итогам чемпионата России, перед "Зенитом" была поставлена задача выйти в Лигу чемпионов. Лучше это было сделать напрямую, а не через квалификацию. Но когда весь сезон идёшь на первом месте, то на нём хочется и закончить чемпионат. Нам это сделать удалось, — сказал Сергей Семак.

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