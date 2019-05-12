"Спартак" с трудом обыграл "Уфу" и вернулся в зону еврокубков

За два тура до конца чемпионата москвичи опережают в таблице тульский "Арсенал" всего на одно очко.

В конце сезона московский "Спартак" всерьёз рискует не попасть не то что в Лигу чемпионов, а даже в Лигу Европы. Главный конкурент красно-белых в борьбе за пятое место — тульский "Арсенал" — набрал серьёзный ход на финише чемпионата. Поэтому "Спартаку" нужны победы, а даются они очень тяжело.

Тем не менее в игре с "Уфой" подопечные Олега Кононова второй раз подряд сумели взять три очка, снова выиграв с минимальным счётом — 1:0. Всё решил гол Зе Луиша на одиннадцатой минуте встречи.

В конце уфимцы насели на ворота хозяев поля, но ответный мяч забить не смогли. 1:0 — "Спартак" побеждает и временно обосновывается аж на четвёртом месте. Однако уже к вечеру оно снова может превратиться в пятое, если ЦСКА одержит победу в игре с "Зенитом". А позади "Спартака", с отставанием всего на одно очко, идёт тульский "Арсенал".

РПЛ, 28-й тур.

"Спартак" — "Уфа" — 1:0.

Гол: Зе Луиш 11' (1:0).