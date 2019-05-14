Mash опубликовал разговор Глушакова о "сливе" Карреры

Mash опубликовал переписку и аудиосообщения Дениса Глушакова, в которых футболист "сливал" информацию о проблемах и ситуации внутри "Спартака" в период работы Массимо Карреры.

В аудиосообщениях капитан красно-белых рассказал, как футболисты Зе Луиш и Ханни не хотели играть при Каррере. Также Глушаков отметил, что в команде итальянец не пользовался уважением и многих не устраивала его методика тренировок.

— Утром Измайлов мне написал: "Как дела, что происходит?" Я ему ответил: "Катастрофа происходит". Он попросил встретиться, взять ещё других парней и поговорить. Мы ему всё сказали, что тренер не устраивает нас, что они привели Рауля, — говорит он. — Выполнили план на игру, сделали всё возможное и невозможное. Но наигрывали мы вообще другое, а играли вчера в бей-беги.

Напомним, у Глушакова и Карреры произошёл конфликт, из-за которого футболист был переведён в дубль. После увольнения итальянца футболист вернулся в основную команду, что вызвало недовольство фанатов.

"Я не змея". Каррера рассказал о конфликте с Глушаковым