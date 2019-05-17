"Ювентус" объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

Туринский "Ювентус" сообщил, что Массимилиано Аллегри по окончании сезона покинет пост главного тренера. Причины такого решения не называются.
Также отмечается, что 18 мая Аллегри и президент клуба Андреа Аньелли примут участие в пресс-конференции, где ответят на вопросы СМИ.
Nota della societàhttps://t.co/zCd6vVVflQ pic.twitter.com/zVmdDAkMlv— JuventusFC (@juventusfc) 17 мая 2019 г.
Напомним, что Аллегри возглавлял "старую синьору" с 2014 года. При нём клуб пять раз становился чемпионом Италии и дважды доходил до финала Лиги чемпионов.
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