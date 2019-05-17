"Ювентус" объявил об уходе Аллегри с поста главного тренера

Подробности отставки 51-летнего специалиста огласят на официальной пресс-конференции с участием президента "Юве".

Туринский "Ювентус" сообщил, что Массимилиано Аллегри по окончании сезона покинет пост главного тренера. Причины такого решения не называются.

Также отмечается, что 18 мая Аллегри и президент клуба Андреа Аньелли примут участие в пресс-конференции, где ответят на вопросы СМИ.

Напомним, что Аллегри возглавлял "старую синьору" с 2014 года. При нём клуб пять раз становился чемпионом Италии и дважды доходил до финала Лиги чемпионов.