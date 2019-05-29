Глушаков требует у "Спартака" €1,5 млн наличными, чтобы не платить алименты

Красно-белым, возможно, придётся прилично раскошелиться, чтобы досрочно разорвать отношения с капитаном.

По слухам, летом "Спартак" покинет целый ряд футболистов, в том числе и капитан команды Денис Глушаков. Если красно-белые решат досрочно прервать трудовые отношения с футболистом, то ему будет положена солидная компенсация. Однако сам игрок, как пишет Mash, согласен и на половину суммы, чтобы не платить алименты.

Положенная Глушакову сумма — 3 миллиона евро, однако футболист хочет, чтобы "Спартак" выплатил ему 1,5 миллиона, но наличными — чтобы они не считались официальным заработком и ему не пришлось отдавать часть суммы бывшей супруге.

Ранее в Сети выложили разговор Глушакова о "сливе" Карреры, из-за чего его шансы остаться в "Спартаке" на следующий сезон уменьшились. С футбольной точки зрения капитан "Спартака" тоже не блещет: он провёл всего 18 матчей в РПЛ, в которых забил три мяча.