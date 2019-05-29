В Баку полицейские останавливают фанатов в майках с фамилией Мхитаряна

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В Баку полицейские останавливают фанатов в майках с фамилией Мхитаряна

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Лидер лондонского клуба пропустит финал европейского турнира из соображений безопасности.

В Сети появилось видео, как полицейские в Баку останавливают туристов из Индонезии, одетых в майки "Арсенала" с фамилией армянского футболиста Генриха Мхитаряна. Стражи порядка провели беседу с гостями Азербайджана и отпустили их.

Напомним, что лидер "канониров" и сборной Армении отказался ехать в Баку из соображений безопасности, несмотря на то что в Азербайджане ему пообещали дружеский приём. Эти страны конфликтуют из-за Нагорного Карабаха, а приезд армянского игрока может только подлить масла в огонь. Ранее по этой же причине Мхитарян пропустил матч группового этапа ЛЕ с "Карабахом".

Финал Лиги Европы между "Арсеналом" и "Челси" начнётся сегодня в 22:00 (мск).

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