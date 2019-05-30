"Уфа" Евсеева сделала первый шаг к сохранению прописки в РПЛ

В первом стыковом матче за право остаться в элитном дивизионе уфимцы одолели "Томь".

Чемпионат России уже завершён, но турнирная таблица ответила не на все вопросы сезона. В частности, осталось определить, какие команды отправятся на понижение в ФНЛ, а какие смогут остаться в РПЛ на следующий сезон. В зону стыковых матчей угодили "Уфа" и "Крылья Советов", и этим командам придётся оспорить своё право играть в элите с командами ФНЛ — "Томь" и "Нижний Новгород".

"Уфе" Вадима Евсеева выпало играть с томской командой, и в первом матче двухраундового противостояния уфимцы взяли верх на своим соперником. "Уфа" забила по голу в каждом тайме (хотя второй записали на защитника "Томи") и победила со счётом 2:0. Оба гола оформлены после стандартов.

Теперь "Томи" необходимо дома громить "Уфу", чтобы завоевать путёвку в РПЛ. Уфимцам же достаточно сохранить добытое преимущество в ответной встрече, которая состоится 2 июня в 14:00.

РПЛ, стыковые матчи.

"Уфа" — "Томь" — 2:0

Голы: Игбун 28' (1:0), Эдиев 81' (автогол, 2:0).