Черчесов в кепке и тополиный пух. Сборная России провела тренировку в Саранске

Наша национальная команда по футболу провела тренировку на "Мордовия-арене", где завтра состоится матч отборочного турнира на Евро-2020 против Сан-Марино.

Перед началом тренировки глава пресс-службы РФС Игорь Владимиров сообщил, что все 28 футболистов здоровы и готовятся к матчу.

Сборная России в Саранске готовится к матчу с Сан-Марино pic.twitter.com/fWvdtKplX3 — Life | Спорт (@sport_lf) 7 июня 2019 г.

Первым на занятие традиционно вышел Станислав Черчесов. Он оглядел стадион и дал задания своим помощникам. Наставник сборной вышел в кепке, что неудивительно. В Саранске стоит настоящая летняя жара. До обеда температура воздуха была 26 градусов, а днём станет ещё жарче. Ожидается до 30 и выше.

Помимо жары на стадионе начался настоящий "снегопад" из тополиного пуха. Через медиафайлы это сложно показать, но его было много.

Занятие началось с разминки с мячом, затем игроки бегали кругами вокруг поля, а уже потом приступили к занятиям.

Понять, кто сыграет в воротах завтра, пока сложно. Разминались на поле одинаково все четверо голкиперов Лунёв, Гильерме, Шунин и Песьяков. В пользу кого Станислав Саламович сделал выбор, мы узнаем, скорее всего, на пресс-конференции.

Заметно немного журналистов приехали в Мордовию. Большая часть прибудет именно в день игры.

Зато сам стадион так и живёт ЧМ-2018. Сохранились указатели, на стенах у близлежащих домов граффити с Роналду, а в пресс-центре сделали стенд с памятными фотографиями прошлого лета.

25 лет спустя. Как Черчесов будет противостоять Сан-Марино на этот раз?

Позже на "Мордовия-арене" тренировку проведёт команда Сан-Марино. Отметим, что матч состоится 8 июня в 19:00 (мск). Прямую трансляцию покажет Первый канал.