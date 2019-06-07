25 лет спустя. Как Черчесов будет противостоять Сан-Марино на этот раз?

Предстоящим соперником сборной России в отборе на Евро-2020 будет команда Сан-Марино. Предлагаем вам поближе познакомиться с ней и вспомнить предыдущую встречу этих сборных.

Журналисты уже спрашивали Черчесова про команду Сан-Марино, о которой мало что известно. Станислав Саламович с присущей ему иронией заявил, что это у представителей СМИ нет информации о сопернике, а у тренерского штаба она имеется.

Мало информации у вас, а у нас достаточно. Мы готовимся к конкретной игре. Даже первая тренировка в какой-то степени была посвящена тактическим вещам. Потихонечку отрабатываем нужные нам элементы Станислав Черчесов

Что известно о сборной Сан-Марино? Она занимает последнее место в рейтинге ФИФА, команда никогда не играла в финальных стадиях чемпионатов мира и Европы. И имеет всего одну победу в своей истории...

211-е место в рейтинге ФИФА.

Главный тренер: Франко Варрелла.

Прозвища: бело-голубые, "серениссима".

Квалификацию на Евро-2020 они начали с двух поражений: Кипру (0:5) и Шотландии (0:2).

Мне понравилось, что к нам попала сборная Сан-Марино. Этой команде я рад всегда! В целом группа непростая Артём Дзюба Фото © Пресс-служба ФК "Зенит"

История встреч России и Сан-Марино

Сборная Сан-Марино однажды уже встречалась с нашей командой. Было это в рамках отбора на чемпионат Европы-1996, где мы одержали две разгромные победы.

Отборочный турнир на Евро-1996:

12.10.1994. Россия — Сан-Марино — 4:0.

07.06.1995. Сан-Марино — Россия — 0:7.

Тогда голы Сан-Марино забили Игорь Добровольский, Василий Кульков, Сергей Кирьяков, Игорь Шалимов, Владимир Бесчастных, Дмитрий Черышев, Валерий Карпин, Юрий Никифоров, Дмитрий Радченко и дважды Игорь Колыванов. Жалко, что в сегодняшнюю сборную из-за травмы не вызван Денис Черышев. Так бы он имел хороший шанс забить команде, которой забил его отец.

Но самое интересно, что против Сан-Марино в тех матчах в воротах стоял Станислав Черчесов, нынешний главный тренер нашей сборной.

Сан-Марино — это карликовый соперник, но мы серьёзно готовимся, и психологически нас тоже готовят. Мы приложим максимум усилий, чтобы выиграть как можно крупнее. Будем грызть землю! Зелимхан Бакаев

Состав сборной Сан-Марино

Большинство футболистов сборной — это игроки местного чемпионата и Серии B (второй по силе лиге Италии). Основу команды составляют игроки не старше 24 лет, но есть и старожилы.

Вратари: Маттео Дзаволи ("Либертас"), Элиа Бенедеттини ("Новара", Италия) и Симоне Бенедеттини ("Сан-Марино Кальчо").

Защитники: Мануэль Баттистини, Давиде Симончини (оба — "Либертас"), Кристиан Бролли ("Фольгоре"), Микеле Чеволи ("Сан-Марино Кальчо"), Андреа Грандони ("Мариньянесе", Италия), Энрико Касадеи ("Ювенес-Догана"), Фабио Витайоли ("Тропикал Кориано", Италия), Мирко Палацци и Давиде Чезарини (оба — "Тре Пенне").

Полузащитники: Микаэль Баттистини, Энрико Голинуччи (оба — "Либертас"), Алессандро Голинуччи, Марчелло Муларони, Лука Този, Фабио Томассини (все — "Пьетракута", Италия), Алекс Гасперони ("Тре Пенне"), Маттиа Гьярди ("Тре Фиори"), Данило Ринальди ("Ла Фиорита"), Лоренцо Лунадеи и Лука Ченсони (оба — "Риччоне", Италия).

Нападающие: Филиппо Берарди ("Монополи", Италия), Николо Ангелини ("Доманьяно"), Маттео Витайоли ("Тропикал Кориано", Италия), Никола Нанни ("Кротоне", Италия) и Марко Бернарди ("Фольгоре").

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Интересна судьба и главного тренера Сан-Марино 66-летнего итальянца Франко Варреллы. Он возглавил команду в 2018 году, а до этого 10 лет никого не тренировал...

Начинал Варрелла карьеру тренера в юношеских командах, затем трудился в Серии В. Имеет опыт работы более чем в 20 различных командах. Он даже входил в тренерский штаб сборной Италии, помогал Аригго Сакки перед началом Евро 1996 года. Сможет ли он что-то придумать против сборной России? Черчесов-то их уже изучил.

Россия — Сан-Марино: 8 июня, 19:00 (мск)

Саранск, "Мордовия-арена"

Трансляция: Первый канал