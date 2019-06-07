Черчесов: Нужно заслужить, чтобы даже секунду сыграть за сборную

Главный тренер сборной России по футболу ответил на вопросы журналистов перед матчем с Сан-Марино.

— Состояние игроков улучшалось с каждым днём, и на сегодня у них появилась свежесть, что очень радует нас, — начал Станислав Черчесов. — В начале сбора они находились не в самом оптимальном состоянии, но теперь всё хорошо. Наша работа прошла не зря. Все чувствуют себя нормально. Расстроила нас только травма Газинского. Сегодня у него должна быть операция в Германии, я общался с ним накануне. Он выбыл на несколько месяцев. Это уже точно.

Также наставник сборной высказался и о предстоящем сопернике — сборной Сан-Марино.

— Понимаю, что вы ждёте много голов, но мы по-другому подходим к игре. Если я скажу, что Сан-Марино — топ-сборная, будет удивительно. Для нас главное — правильно играть.

Регламент не меняется в заявке — будет 20 игроков и 3 вратаря. Пока оцениваем состояние. Выйдут играть те, кто будет готов чисто физически и которые подойдут нам с точки зрения технико-тактических действий. Так было всегда. Кто-то не попадёт в заявку, это нормально. Вообще, нужно заслужить, чтобы выйти хоть на секунду в матче за сборную.

Рассказывать, кто встанет в ворота в завтрашнем матче, Станислав Саламович не стал.

— Узнаете всё завтра, называть вратаря не будем. У нас уже есть определённое мнение, — пояснил он.

О состоянии поля Черчесов ответил с присущей ему иронией.

— Я на любом поле могу хорошо постоять, спросите лучше у игроков. Мне-то что?

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Матч состоится завтра, 8 июня, в 19:00 (мск).