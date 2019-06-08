Главный тренер Сан-Марино похвалил Дзюбу

Главный тренер бело-голубых Франко Варелла подвёл итоги матча с россиянами, который завершился со счётом 9:0 в пользу хозяев поля.

— Мы ожидали, что матч будет сложным и даже болезненным. После определённого количества голов россияне стали праздновать их уже не так ярко, за что спасибо, — начал Варелла. — После счёта 3:0 команда сдалась и футболисты стали пропускать даже самые простые мячи. Последний чемпионат мира показал, что Россия входит в восьмёрку лучших команд мира. Ваша команда сейчас находится на подъёме.

Также он отдельно выделил Артёма Дзюбу, который забил четыре гола.

— У России выделяется капитан команды, он не только забил больше всех сегодня, но и активно командовал на поле, — сказал он.

В самом конце его спросили, настанут ли времена, когда Россия и Сан-Марино будут играть на равных.

— Нас уже не будет к этому времени, — ответил он под смех в зале пресс-конференции.

Напомним, что Россия обыграла Сан-Марино со счётом 9:0. Эта победа стала самой крупной в истории нашей команды.