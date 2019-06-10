Черчесов — о матче с Кипром: Расслабляться нам нельзя!

Главный тренер сборной России по футболу принял участие в официальной пресс-конференции перед игрой с Кипром.

В первую очередь у Станислава Саламовича спросили, почему тренировки проходят в 12 часов, в жару, когда матч запланирован на 21:45.

— Дело в том, что у нас все предыгровые тренировки проходят в 12 и сегодня не исключение. На чемпионате мира было так же, и на выезде в Бельгии. Сегодня также у команды будет восстановление, а вечером — теория. Футбол — это летний вид спорта. Нам не привыкать к жаре, — пояснил Черчесов.

Также наставник сборной высказался о сопернике.

— Сборная Кипра — крепкая и организованная команда. Это будет сложный матч. Да, мы с ними уже играли, но тогда это было одно, сейчас у всех уже другие составы. Будем готовиться с правильными мыслями. Расслабляться нам нельзя, — сказал Черчесов. — Мы знаем, что многие игроки сборной Кипра прошли хорошую школу, есть уровень мастерства. То, что у них имеются воспитанники европейских клубов, — это не плюс и не минус. У нас в стране тоже великолепные академии. Столько молодых игроков вливается в сборную, вы же видите это сами! Также нет ни проблем, ни зависти.

Журналисты вспомнили, что 10 июня 1960 года сборная СССР стала чемпионом Европы, обыграв в финале Югославию.

— Я это могу знать только из истории, как и игроки. Да, первыми чемпионами Европы были мы. Завтра же нас ждёт очередной барьер, к которому мы готовимся, а всё остальное мы обсудим позже.

Рассказал Станислав Саламович и о том, будут ли изменения в стартовом составе.

— Я не знаю такого слова "ротация". Кто-то готов лучше, кто-то — хуже. Нас ждёт другой соперник. Вечером определимся, нужно ещё посоветоваться с медицинским персоналом. Есть много нюансов, — сказал он. — Хотели бы, чтобы Черышев был с нами, но травмы случаются, ничего страшного. Он важный для нас футболист. Сейчас задача команды — заменить его так, чтобы не было заметно проблем на поле.

Стадион в Нижнем Новгороде великолепный, поле в отличном состоянии. Ждём завтра аншлаг, — заключил он.

Обращение Черышева и приезд Прядкина. Как сборная провела тренировку в Новгороде

Напомним, что матч Россия — Кипр состоится 11 июня в Нижнем Новгороде. Начало в 21:45 (мск).