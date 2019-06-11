Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

То, что сборная Кипра — это команда не ранга Сан-Марино все окончательно убедились в первом тайме. Киприоты играли достаточно смело и грубо. Россияне, конечно, смотрелись предпочтительнее. Они больше владели территориальным преимуществом, создавали моменты и умудрились дважды забить из офсайда. Казалось, что удача сегодня не на нашей стороне.
Однако на 38-й минуте сборная России всё же вышла вперёд благодаря голу Алексея Ионова — 1:0.
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Во втором тайме сценарий игры был такой же, что и в первом временном отрезке. Подопечные Черчесова создали множество моментов, но реализовать их не получилось. Судья зафиксировал победу России с минимальным преимуществом — 1:0.
Атмосфера на стадионе 🔝🔝🔝 pic.twitter.com/4HIMzBxFys— Сборная России (@TeamRussia) 11 июня 2019 г.
В параллельном матче Бельгия обыграла Шотландию (3:0), а ещё ранее Казахстан разгромил Сан-Марино (4:0).
Положение в группе I:
- Бельгия — 12 очков (4 игры)
- Россия — 9 (4)
- Казахстан — 6 (4)
- Шотландия — 6 (4)
- Кипр — 3 (4)
- Сан-Марино — 0 (4)
Пенная вечеринка, Сычёв и 5sta Family. Атмосфера перед матчем Россия — Кипр
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
Россия — Кипр — 1:0.
Голы: Ионов 38' (1:0).
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