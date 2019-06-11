Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

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Фото: twitter.com/@TeamRussia

Подопечные Станислава Черчесова обыграли киприотов в матче отборочного турнира на чемпионат Европы-2020 со счётом 1:0 и ушли в заслуженный отпуск.

То, что сборная Кипра — это команда не ранга Сан-Марино все окончательно убедились в первом тайме. Киприоты играли достаточно смело и грубо. Россияне, конечно, смотрелись предпочтительнее. Они больше владели территориальным преимуществом, создавали моменты и умудрились дважды забить из офсайда. Казалось, что удача сегодня не на нашей стороне.

Однако на 38-й минуте сборная России всё же вышла вперёд благодаря голу Алексея Ионова — 1:0.

Россия - Кипр. 1:0. Алексей Ионов, отборочный матч Евро-2020, 11.06.2019 от МАТЧ ПРЕМЬЕР на Rutube

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Во втором тайме сценарий игры был такой же, что и в первом временном отрезке. Подопечные Черчесова создали множество моментов, но реализовать их не получилось. Судья зафиксировал победу России с минимальным преимуществом — 1:0.

В параллельном матче Бельгия обыграла Шотландию (3:0), а ещё ранее Казахстан разгромил Сан-Марино (4:0).

Положение в группе I:

  1. Бельгия — 12 очков (4 игры)
  2. Россия — 9 (4)
  3. Казахстан — 6 (4)
  4. Шотландия — 6 (4)
  5. Кипр — 3 (4)
  6. Сан-Марино — 0 (4)

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Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.

Россия — Кипр — 1:0.

Голы: Ионов 38' (1:0).

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