Боец Рахмонов: Перейду в UFC, когда защищу титул

Действующий чемпион организации М-1 Global в полусредней весовой категории (77,1 кг) Шавкат Рахмонов 28 июня проведёт первую защиту своего титула. В случае победы боец из Казахстана сможет пополнить ряды лучшей в мире лиги UFC. О своём следующем сопернике, желании попасть в UFC и шансах Хабиба Нурмагомедова в поединке против Дастина Порье Шавкат рассказал в интервью Лайфу.

— Шавкат, 28 июня ты будешь защищать пояс чемпиона М-1 Global в Казахстане. Какой настрой на этот бой?

— Да, 28 июня я вновь выступлю на родной земле. На этот раз мне предстоит встретиться с сильным бразильским бойцом Тьяго Ласерда Варежао. После титульного поединка против Данилы Приказы я предполагал, что одним из следующих потенциальных соперников станет Варежао, так оно и вышло. Настрой на бой очень серьёзный, впрочем, как всегда. Подготовку я проходил в своём городе Кокшетау (Казахстан), для завершающего этапа отправился в Алматы.

— Есть информация, что в случае успеха 28 июня ты получишь контракт с организацией UFC. Правда ли это?

— Предложения от UFC уже поступали. К сожалению, в тот момент я готовился к титульному бою в M-1 Global. Я четыре года шёл к этому бою, и было бы неправильно отказаться от него. По условиям контракта я должен провести хотя бы одну защиту, после чего я уже смогу перейти в UFC.

— Если заглянуть немного в будущее и представить, что ты уже боец UFC, то с кем из бойцов этой организации тебе бы хотелось выйти в "восьмиугольник"?

— Я никогда не выбирал себе соперников. А в UFC бьются лучшие из лучших. Поэтому я готов к любому сопернику.

— Не секрет, что у UFC большие планы на ивенты в России. А хотелось бы тебе привезти UFC в Казахстан и подраться в главном бою? Должен ли этот бой обязательно быть за титул?

— Конечно, да! Единоборства у нас в крови, и каждый турнир проходит при полном аншлаге. Это был бы подарок, во-первых, для моих земляков. Мне без разницы, драться в главном бою или нет. Думаю, всё покажет время.

— Твоё мнение о предстоящем бое твоего одноклубника Хабиба Нурмагомедова против Дастина Порье? Ждать ли в этом сражении сенсацию, или Хабиб без шансов "переедет" американского соперника?

— Я желаю Хабибу победы. Однако только Всевышний знает наперёд. Никогда нельзя недооценивать соперников, сказать, что Хабиб без шансов "переедет", я не могу. Здесь ход боя может измениться в любой миг. Но, повторюсь, желаю Хабибу только победы!

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