Адвокат Мамаева назвал предательством решение "Краснодара" расторгнуть контракт

Игорь Бушманов, представляющий интересы игрока "Краснодара" Павла Мамаева в суде, высказался о действиях футбольного клуба.

— "Краснодар" обратился в палату по разрешению споров РФС, но заседания относительно разрыва контракта с Мамаевым ещё не было, потому что на нём должен присутствовать сам футболист или его законный представитель. Лично я считаю это предательством со стороны хозяина клуба, а не самой команды, — приводит слова Бушманова RT. — В подобной ситуации может оказаться любой. Нельзя оставлять людей в беде.

Напомним, что ранее в Мосгорсуде состоялось рассмотрение апелляции по делу футболистов, в результате которого был изменён приговор в части квалификации действий, но наказание осталось прежним.