"Спартак" расторг контракт с Глушаковым

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Красно-белые расторгли трудовой договор со своим капитаном по обоюдному соглашению сторон.

Официальный сайт "Спартака" сообщил, что Денис Глушаков покидает команду.

— Благодарим Дениса за большой вклад в победы "Спартака" последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года. Последние сезоны носил капитанскую повязку. После чемпионства в 2017-м у него начался конфликт с фанатами, которые требовали от руководства убрать его из команды.

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