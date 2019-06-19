"Спартак" расторг контракт с Глушаковым

Красно-белые расторгли трудовой договор со своим капитаном по обоюдному соглашению сторон.

Официальный сайт "Спартака" сообщил, что Денис Глушаков покидает команду.

— Благодарим Дениса за большой вклад в победы "Спартака" последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере, — говорится в заявлении клуба.

⚡ Денис Глушаков покидает «Спартак»



«Спартак» и полузащитник Денис Глушаков расторгли трудовой договор по обоюдному соглашению сторон.



Благодарим Дениса за большой вклад в победы «Спартака» последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере.https://t.co/6z2H6HkvRo#Спартак pic.twitter.com/CdwV482JsI — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 19 июня 2019 г.

Напомним, что Глушаков выступал за красно-белых с 2013 года. Последние сезоны носил капитанскую повязку. После чемпионства в 2017-м у него начался конфликт с фанатами, которые требовали от руководства убрать его из команды.