Шипачёв остаётся в ХК "Динамо"

Об этом заявил генеральный менеджер московского хоккейного клуба Виктор Меркулов.

Нападающий московского "Динамо" Вадим Шипачёв ближайший сезон проведёт в составе столичного клуба. Об этом заявил генеральный менеджер бело-голубых Виктор Меркулов. По словам функционера, бело-голубые в ближайшее время не собираются расставаться с форвардом.

— Шипачёв имеет с нашим клубом действующий контракт. Всё, что касается разговоров о его предположительном обмене, — на сегодняшний день это не рассматривается. Мы на него рассчитываем, в следующем сезоне он у нас, — сказал Меркулов в интервью клубному каналу.

В минувшем сезоне форвард "Динамо" принял участие в 61 игре регулярного чемпионата, набрав 68 (20+48) очков за результативность. В 11 матчах плей-офф Шипачёв отметился одной заброшенной шайбой и семь раз числился в ассистентах.