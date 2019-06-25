Женский футбол, SMM и баня. Куда податься Глушакову?

После ухода из "Спартака" Денис Глушаков до сих пор сидит без клуба. Футболист даже начал искать работу через "Инстаграм". Благодаря активности подписчиков у игрока появилось несколько реальных вариантов продолжения карьеры. И не только футбольных.

С момента заявления Дениса Глушаков об уходе из "Спартака" прошла почти неделя, а будущее 32-летнего полузащитника остаётся туманным даже для него самого. Из-за этого футболист даже пошёл на крайние меры и начал искать работу через социальные сети. В своём инстаграме он опубликовал надпись "Ищу работу", и предложения тут же посыпались.

В SMM

Скандальная история с лайками, которая вынесла из спартаковский избы ссору Массимо Карреры и Дениса Глушакова, до сих пор не забыта, хотя в клубе нет уже ни того, ни другого. Поэтому футболисту предлагают стать SMM-специалистом, раз уж он так здорово разбирается в лайках. Интересный вариант!

В женский футбол

С неожиданным вариантом продолжения карьеры к Глушакову обратилась защитник ЦСКА и сборной России Ксения Коваленко. Она считает, что Денис не затерялся бы в женском футболе.

— Можешь к нам пойти, в женский. Мы вам перезвоним, — написала Коваленко.

Однако всем известно, что Коваленко предпочитает Дзюбу, так что её предложение не более чем вежливость.

В баню

Ещё одна скандальная история, которая никак не отпускает Дениса Глушакова, связана с любимой многими россиянами баней. В сентябре прошлого года в Сеть слили видео, где жена Глушакова застукала его в сауне с неизвестной девушкой.

Брак футболиста после этого окончательно разрушился, но вот карьера банщика, возможно, ещё впереди. По крайней мере, так считают его подписчики.

Банщиком иди! Это ты можешь пользователь smal1965

В "Сочи"

Ждёте новости о новых контрактах? Скоро будут. Как думаете о ком речь? — Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) 19 июня 2019 г.

Шутки шутками, но у Глушакова есть и вполне реальные варианты продолжения футбольной карьеры. Один из них — новичок РПЛ "Сочи". Главный тренер клуба Александр Точилин ясно дал понять, что Глушаков как потенциальный новичок клуба ему интересен.

Что касается самого Дениса, то, как стало известно Лайфу из собственных источников, сейчас он ведёт с клубом переговоры. Глушаков требует у клуба зарплату в два миллиона евро за сезон. Для скромного "Сочи" эта сумма является внушительной, и сейчас в клубе ожидают решения президента Бориса Ротенберга по этому вопросу.

В "Ростов"

Есть у Глушакова вариант и посолиднее — ФК "Ростов". Футболист родом из Ростовской области, но за местные клубы никогда не выступал. Сейчас же, на закате карьеры, он хочет заполнить этот пробел.

К тому же Глушаков уже работал с главным тренером Валерием Карпиным, а сам клуб решает более амбициозные задачи, чем новичок "Сочи". Однако вопрос в том, нужен ли самому клубу Глушаков. В настоящий момент руководство считает, что линия полузащиты "Ростова" не нуждается в усилении.

Тренером

Вполне возможно, что Глушаков просто устанет от бесконечных поисков клуба и завершит карьеру. В таком случае он вполне может стать тренером. Футболист уже давно посещает тренерские курсы и уже вполне может приступить к работе в качестве помощника тренера. А когда получит тренерскую лицензию — перейти на работу в качестве основного наставника какого-нибудь клуба.