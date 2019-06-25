Двух российских биатлонистов дисквалифицировали за допинг на четыре года

Международный союз биатлонистов получил информацию о нарушении антидопинговых правил от WADA.

Российские биатлонисты Александр Печёнкин и Александр Чернышов отстранены от соревнований на четыре года. Всему виной нарушение антидопинговых правил. Как сообщает ТАСС, информация о допинге подтвердилась после получения данных из Москвы.

— Печёнкин и Чернышов могли быть дисквалифицированы на основании информации, которая поступила в Международный союз биатлонистов из Всемирного антидопингового агентства (WADA) после проверки базы данных московской лаборатории. База данных проверки допинг-проб российских спортсменов, собранных в период с 2012 по 2015 год, была получена WADA в начале января, — сообщает собственный источник ТАСС.

Фамилии Печёнкина и Чернышова всплыли в связи с допинговым скандалом ещё в сентябре 2018 года. Однако тогда спортсмены уверяли, что ситуацию раздули журналисты.

Под подозрением находились также олимпийские чемпионы Евгений Устюгов и Светлана Слепцова, однако решений по ним ещё нет.