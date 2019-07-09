Неймар сообщил ПСЖ о желании уйти, но "Барселона" медлит с трансфером

По словам спортивного директора парижского клуба, от каталонцев не поступало официальных предложений о трансфере бразильца.

Бразильский нападающий Неймар снова стал участником трансферной саги, но теперь сменил направление. Форвард хочет покинуть ПСЖ, о чём уже сообщил руководству парижского клуба. Однако потенциальный покупатель в лице "Барселоны" пока не спешит предлагать за игрока деньги.

— Понятно, что Неймар хочет уйти, но в футболе бывает так, что сегодня человек говорит одно, а завтра — другое. Это удивительно, но это так. Нам не нужны те, кто, оставаясь, делают тем самым одолжение. Да, поверхностные контакты с "Барселоной" были. Они сказали, что хотят купить его, но мы ответили, что не продаём. Предложение должно поступить от Бартомеу, а пока мы не видим, что "Барселона" действительно настроена купить игрока, — цитирует спортивного директора ПСЖ Леонардо издание Le Parisien.

Ранее сообщалось, что футболист не явился на предсезонный сбор парижского клуба, однако отец Неймара заверил, что задержка была согласована заранее и она не связана с бунтом форварда.