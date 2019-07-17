Защитник ЦСКА Марченко: Кубок Гагарина постараемся никому не отдать

Будущий сезон в КХЛ станет третьим подряд для защитника ЦСКА Алексея Марченко после его возвращения из НХЛ. За это время хоккеист стал олимпийским чемпионом на Играх в Пхёнчхане и завоевал с армейцами Кубок Гагарина.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА защитник Алексей Марченко, несмотря на то что его команда выйдет из отпуска только 17 июля, уже активно готовится к началу регулярного чемпионата. Мы побеседовали с Алексеем сразу после его тренировки. Специально для Лайфа олимпийский чемпион Пхёнчхана нашёл время в своём плотном графике, чтобы ответить на вопросы.

— Алексей, как настроение перед началом нового сезона?

— Настроение отличное, отдохнул хорошо. У нас с женой, когда я играл в плей-офф, родился сын, Артём. В основном с ним занимались. Съездили на месяц в Америку, в июне вернулись в Россию. Сбор команды намечен на 17 июля, так что я сейчас индивидуально с тренером готовлюсь к сезону.

— С кем ЦСКА на тот момент в плей-офф бился, когда ты узнал о рождении сына?

— Это произошло перед финалом с "Авангардом", сразу после серии с Питером. Мы выиграли седьмую игру, и на следующий день он родился.

— Может, поэтому, как показалось многим, ЦСКА без особого труда выиграл финальную серию у "ястребов" — 4-0?

— Я бы не сказал, что мы легко выиграли. Там игры, если не считать первого матча, в одну шайбу были. Мы забивали только в третьем периоде. А так все игры тяжёлыми получились. В четвёртом матче мы вообще 0:2 проигрывали, только потом смогли их продавить.

— В позапрошлом сезоне у тебя не получилось дотронуться до Кубка Гагарина, но в этом году твоей команде удалось взять трофей. Выводы правильные были сделаны?

— Мы проанализировали ту неудачу. Опыт прошлых ошибок помог нам в этом году достичь поставленной цели. Весь основной костяк команды у нас остался. Все ребята знали, что нужно делать и что от нас требуется. Поэтому в финале был особый настрой. Повторюсь, опыт сыграл за нас.

— Самая тяжёлая серия была против СКА?

— Я думаю, что финальная с Омском. У нас оставался последний шаг до трофея. Если оглядываться назад, то все серии тяжёлыми получились. С "Динамо" тоже непросто было. Первую игру у них выиграли, а вторую проиграли в овертайме. Переехали на их площадку, но там тоже небольшие счета были. В четвёртой игре Робинсон забросил за 30 секунд до конца. Не забей он тогда, никто сейчас не знает, как серия бы качнулась.

— Когда с Питером счёт стал 3-3, плохие мысли не посещали?

— Нет. Просто нужно было приехать в Москву и выиграть седьмую игру. Как финал на чемпионатах мира — одна игра, которая решает всё. Хорошо, что дома играли. Нам было важно занять первое место в регулярке, чтобы получить преимущество своей площадки. Это и стало определяющим фактором успеха.

— Ты родом из Москвы. Получается, что тебе Кубок Гагарина никуда и возить-то не пришлось?

— Всё верно. Я со своими друзьями и кубком покатался по Москве-реке на лодке. Потом он у меня дома переночевал. Каждому игроку он выдаётся на три дня.

— В Россию ты приехал после нескольких сезонов, проведённых в НХЛ, где выступал за "Детройт" и "Торонто". В планах есть вернуться в сильнейшую хоккейную лигу мира?

— Я пока не знаю. У меня сейчас будет последний год контракта с ЦСКА. Нужно хорошо играть, и если поступят предложения, то можно их и рассмотреть. Всё зависит в первую очередь от моей игры.

— Как выпал вариант с ЦСКА?

— ЦСКА сделал мне предложение. Для меня главным было играть в хоккей, а не на лавке сидеть. Если в 25 лет сидеть на трибуне и болеть за команду, то лучше играть не станешь. Поэтому нужно было что-то решать в тот момент. Я всё взвесил и решил вернуться в Россию.

— Есть плюсы твоего возвращения в Россию: ты выиграл Кубок Гагарина, стал олимпийским чемпионом.

— Да, но на Олимпиаде я не играл особо. Медаль-то есть, но всегда хочется играть, приносить пользу команде. Рад, что ребята смогли выиграть, это главное.

— Финальный матч с немцами сложился непросто для национальной команды.

— Было неожиданно, когда стали проигрывать 1-2 за несколько минут до конца матча. Никита Гусев — молодец, вовремя оказался в нужном месте. Да и удаление у немцев сыграло нам на руку. В овертайме уже должны были выигрывать.

— Твой друг Гусев сейчас определяется с клубом. Советовался с тобой по каким-либо вопросам, связанных с НХЛ?

— Особо ничего не спрашивал. Он же ездил сейчас на плей-офф в "Вегас", сам всё видел. Тех трёх недель, что он там провёл, вполне достаточно, чтобы сделать выводы, посмотреть, как всё там работает. Ему сейчас, самое главное, определиться с командой, подписать контракт и спокойно готовиться к сезону.

— За то время, что ты провёл за океаном, КХЛ как-то изменилась?

— Тяжело сказать. Когда я уезжал в НХЛ, у меня не так много игрового времени было. Сейчас его побольше. Перед моим отъездом за океан в НХЛ был локаут, много сильных ребят приехало в КХЛ. У нас в ЦСКА Паша Дацюк играл, Михаил Грабовский. В "Динамо" были Овечкин, Бекстрём. Было здорово поиграть против энхаэловских игроков. Да даже просто потренироваться с ними, поговорить, посмотреть, как они себя ведут, как работают. Потом, когда туда приезжаешь, вспоминаешь, как они делали, как готовились к играм.

— В чём КХЛ нужно добавить, чтобы приблизиться к уровню НХЛ?

— Скажу так: в НХЛ бизнес ставится во главу угла в развлекательной сфере. Но сейчас и в России многие команды добавляют, организовывают разные мероприятия для болельщиков, какие-то акции придумывают. НХЛ уже довольно долго существует, там есть определённая бизнес-модель. КХЛ пытается в этом плане добавить. А если брать саму игру, то вот сейчас клубы стали площадки уменьшать, игра будет зрелищнее. 90% хоккеистов любят играть на маленьких площадках. Для большинства игроков размер площадки имеет значение. Больше шансов забить гол. Многие, кто приезжал сюда в годы локаута, попросту не смогли показать лучшую игру. Если у тебя хорошо получается на маленьком льду, то это не означает, что так же получится на большом. Разница есть.

— А если учитывать, что ЦСКА играет в агрессивный хоккей, то на уменьшенной площадке твоей команде будет комфортнее действовать в новом сезоне.

— Сейчас, как мне кажется, все стараются играть в более активный, агрессивный хоккей, при потере шайбы сразу идти в отбор. Во всех видах спорта так. Тотальный футбол, к примеру. Ну и для болельщиков интереснее, когда идёт борьба, стыки, чем стоящий по 10 секунд за воротами хоккеист с шайбой.

— "Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли, хотя ещё в январе команда шла на последнем месте. В КХЛ сложно представить, чтобы условный "Амур" сделал бы такой же рывок и выиграл Кубок Гагарина.

— Да, наверное. Там ровнее команды, в которых есть в любом случае по паре звёзд в составе. Но всё равно в НХЛ бывает так, что команда переживает перестройку, играют молодые ребята, а руководство клуба ждёт, когда они вырастут. Как тот же "Детройт" сейчас, пытается выровнять ситуацию за счёт драфта. А "Сент-Луис" — просто молодцы, хорошо играли. И Тарасенко, и Барбашёв внесли значительный вклад в успех своей команды. Это было видно по шестой игре финала, когда Ваня пропускал ту встречу, его очень не хватало на площадке. Он нашёл себя в этой команде и хорошо исполнил свою роль.

— Удивился вылету "Тампы" в первом раунде Кубка Стэнли от "Коламбуса"?

— Да, мне кажется, никто не ожидал такого. В принципе, у "Коламбуса" была хорошая команда. Серёга Бобровский здорово играл, Панарин тоже на своём высоком уровне действовал. Думаю, сыграл тот фактор, что "Коламбус" до последнего боролся за место в плей-офф. Для них игры на вылет начались за восемь матчей до конца регулярки. "Тампа" для себя на тот момент всё давно решила, поэтому оказалась не совсем готова к встрече с набравшим ход "Коламбусом".

— Почему сборной России не удалось победить финнов в полуфинале на последнем чемпионате мира?

— Нужно было забить. Похожая ситуация была и у меня, когда в 2016 году на ЧМ в Москве мы им так же проиграли. Единственное различие — в том, что мы одну шайбу всё-таки сумели забросить, но этого оказалось мало. Они тогда забили две и встали. Финны как играли в откат, так и дальше действовали по этой же системе. Команда у них хорошая. Многих ребят в НХЛ взяли. Вратарь отлично сыграл. Они действовали грамотно, а нашим не хватило гола.

— Матч за бронзу тоже получился непростым. Это уже психологически было сложно настроиться?

— Вполне возможно. Плюс чехи почти дома играли. Хорошо настроились, хотели выиграть у нас. Болельщики их гнали вперёд. Василевский у нас здорово сыграл.

— Связка хорошо знакомых тебе Гусева и Кучерова смотрелась?

— Они здорово отыграли весь турнир, вот только с финнами нужно было забить.

— А ты доволен своей игрой в минувшем сезоне?

— Всегда можно играть лучше. Как говорится, нет предела совершенству. Бывают удачные матчи, а бывают и не очень.

— Для ЦСКА защитить титул чемпиона будет сложнее, чем завоевать его?

— Думаю, да. Всегда на вершине тяжелее устоять, чем забраться на неё. Команда у нас остаётся прежняя, произошли только точечные усиления. Секач вот пришёл к нам, сильный игрок. Сейчас нужно хорошо подготовиться, регулярный чемпионат провести ровно и к сериям плей-офф подойти в оптимальной форме. Всё в наших руках, как и Кубок Гагарина, который мы постараемся никому не отдать.