"Голландская пушка" принесла "Краснодару" победу в почти проигранном матче

"Быки" уступали "Уфе" со счётом 0:2, но сумели забить три гола за тайм и вырвать три очка.

Второй тур РПЛ стартовал с невероятного по накалу матча. "Уфа" принимала дома "Краснодар" и, хоть и была в этой встрече аутсайдером, сумела удивить. Усилиями Кэтэлина Карпа и Тициана Табидзе к перерыву хозяева обеспечили себе комфортное преимущество — 2:0.

Однако во втором тайме один из лидеров российского футбола встряхнулся и взялся за дело. Спустя четыре минуты после перерыва датчанин Юнес Намли забил первый гол "Краснодара", хитрым и эффектным финтом обыграв двоих противников на фланге.

А затем роскошный выстрел удался полузащитнику Тонни Вилене. "Голландская пушка" на этот раз не дала осечку, и вратарь "Уфы" хоть и задел мяч, но отразить угрозу не смог. "Краснодар" отыгрался, хотя проигрывал два мяча, счёт стал 2:2.

А под занавес матча Табидзе из героя превратился в антигероя. Грузинский игрок случайно забил мяч в свои ворота, и этот гол стал решающим. "Краснодар" одержал волевую гостевую победу со счётом 3:2, Вилену признали лучшим игроком матча. А "Уфа" вторую игру подряд проигрывает именно с таким счётом, впору задуматься о проклятье.

РПЛ, 2-й тур.

"Уфа" — "Краснодар" — 2:3.

Голы: Карп 28' (1:0), Табидзе 40' (2:0), Намли 49' (2:1), Вилена 73' (2:2), Табидзе 87' (2:3, автогол).