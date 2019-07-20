Футболист-палач снова наказал родной "Спартак"

Игрок "Ростова" Александр Зуев забил гол в компенсированное время и лишил красно-белых победы.

Заключительный матч первого игрового дня второго тура РПЛ, как и все предыдущие игры, получился насыщенным и непредсказуемым. Счёт во встрече "Ростова" и "Спартака" открыли южане — отличился Хорен Байрамян. Затем Луис Адриано сравнял счёт с пенальти, который многим показался спорным, — 1:1. На 66-й минуте капитан "Спартака" Георгий Джикия вывел команду вперёд после подачи углового.

Однако уже в компенсированное к основным 90 минутам время полузащитник "Ростова" Александр Зуев, вышедший на замену во втором тайме, забил второй гол, тем самым лишив "Спартак" победы.

Особую пикантность ситуации придают два факта. Во-первых, Зуев является воспитанником "Спартака", именно академия красно-белых была последним шагом Александра перед выходом в большой футбол. Во-вторых, ровно год назад Зуев тоже забил родному клубу, но гол бы более важным: он отобрал у "Спартака" него не только победу, но даже ничью.

РПЛ, 2-й тур.

"Ростов" — "Спартак" — 2:2.

Голы: Байрамян 23' (1:0), Адриано 25' (1:1, пен.), Джикия 66' (1:2), Зуев 90+1' (2:2).

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