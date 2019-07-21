ФК "Спартак" призвал РПЛ разобраться в драке фанатов и омоновцев в Ростове

Московский клуб опубликовал заявление на своём сайте относительно инцидента, произошедшего после матча в Ростове.

"Спартак" остался возмущён поведением правоохранительных органов, из-за которого пострадали болельщики клуба.

— Клуб возмущён действиями сотрудников стадиона, стюардов и представителей правоохранительных органов, повлёкшими массовое применение грубой физической силы со стороны представителей ОМОНа в отношении зачастую ни в чём не повинных граждан, среди которых были и женщины, — говорится в заявлении. — Клуб призывает лигу предметно разобраться в случившемся инциденте и сделать соответствующие выводы. Мы надеемся, что впредь организаторы матчей РПЛ в Ростове-на-Дону не допустят повторения подобных печальных ситуаций.

Также отмечается, что поведение стюардов и представителей правоохранительных органов повлекло "цепную реакцию" со стороны болельщиков.

Ранее стало известно, что представители ОМОНа избили фанатов "Спартака" в Ростове после матча.