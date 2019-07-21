"Рубин" сенсационно в меньшинстве вырвал победу у "Динамо" на 93-й минуте

Матч на стадионе имени Льва Яшина выдался боевым. Было и удаление Евгения Башкирова, и стычки на поле, и много голевых моментов (преимущественно у хозяев поля), однако первый гол был забит лишь на 93-й минуте матча. Отличился Бека Микелтадзе, принеся победу своей команде, несмотря на то что она большую часть встречи играла в меньшинстве.
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Важно отметить, что этот матч стал первым в истории Российской премьер-лиги, где присутствовала система VAR. Правда, арбитр видеопросмотром так и не воспользовался.
РПЛ. 2-й тур.
"Динамо" — "Рубин" — 0:1.
Голы: Микелтадзе 90+3 (0:1).