"Динамо" купило экс-футболиста "Тоттенхэма"

0

Фото © Twitter/FCDM_official

Последние годы камерунский новичок бело-голубых Клинтон Муэ Н`Жи провёл в "Марселе".

Столичное "Динамо" объявило о покупке 25-летнего нападающего Клинтона Муэ Н`Жи. Трудовое соглашение рассчитано на четыре года. Играть футболист будет под девятым номером.

Для "Динамо" это уже восьмой новичок, который пополнил клуб в летнее трансферное окно.

Ранее "Краснодар" объявил о трансфере 29-летнего французского полузащитника Реми Кабелля.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×