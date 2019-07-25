"Динамо" купило экс-футболиста "Тоттенхэма"

Последние годы камерунский новичок бело-голубых Клинтон Муэ Н`Жи провёл в "Марселе".

Столичное "Динамо" объявило о покупке 25-летнего нападающего Клинтона Муэ Н`Жи. Трудовое соглашение рассчитано на четыре года. Играть футболист будет под девятым номером.

🔥 Клинтон Н'Жи - в #Динамо!!! Сегодня форвард сборной Камеруна подписал соглашение с нашим клубом на 4️⃣ года👈 Выступать за бело-голубых Клинтон будет под 9️⃣ номером💙 Bienvenue, Clinton⚪🔵 pic.twitter.com/YNd3JAA7tE — FC Dynamo Moscow (@FCDM_official) July 25, 2019

Для "Динамо" это уже восьмой новичок, который пополнил клуб в летнее трансферное окно.

Ранее "Краснодар" объявил о трансфере 29-летнего французского полузащитника Реми Кабелля.