Главного тренера "Спартака" назвали "дебилом" за слова о Черенкове

25 июля легенде красно-белого клуба Фёдору Черенкову исполнилось бы 60 лет. По этому поводу игроки и тренерский штаб "Спартака" возложили венки на его могиле и произнесли свои речи. Но не все их оценили.

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов выступил с речью на кладбище у могилы Фёдора Черенкова. Её расшифровка была опубликована на сайте "Спартака".

Поздравляю всех болельщиков "Спартака", всех друзей Фёдора с его 60-летием. Все мы знаем, какой это был игрок и какой человек. Это редкость, когда сочетаются душевная простота и интеллект. Таких игроков — единицы Олег Кононов

Бывшего наставника "Краснодара" Игоря Шалимова возмутили эти слова Кононова, и он опубликовал жёсткий пост на своей странице в "Инстаграме", где назвал наставника красно-белых "дебилом".

— Конечно, мощно поздравить Черенкова с днём рождения и юбилеем! Чего "Спартак" хочет добиться с этим дебилом? — написал Шалимов.

Позже Шалимов объяснил, почему ему не понравилась речь Кононова.

— Люди ходят на кладбище, чтобы воздать дань памяти, а не произносят поздравительных речей. Хорошо, что долгих лет жизни не пожелал, — цитирует Шалимова "Спорт-экспресс". — Когда человек приходит на могилу, стараясь показать, что он в тренде, но не может подготовить нормальную речь, сказать простые человеческие слова, это о многом говорит. На мой взгляд, прийти и сказать у могилы умершего, что ты его поздравляешь с днём рождения, — это признак дебилизма.

Напомним, что Шалимов в 2016 году сменил Кононова на посту главного тренера "Краснодара".