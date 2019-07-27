Кононова в отставку? "Спартак" проиграл дебютанту чемпионата России

Красно-белые уступили "Тамбову" в Саранске, где временно выступает дебютант нынешнего сезона.

Столичный "Спартак" уступил "Тамбову" со счётом 0:2 в матче третьего тура чемпионата России по футболу. Автором первого гола, который, к слову, вызвал бурное обсуждение у судей, стал Седрик Гогуа.

Во втором тайме "Тамбов" забил второй гол. После удара с углового Сослан Таказов головой отправил мяч в ворота Максименко — 2:0.

Красно-белые откровенно провалили этот матч. Забить гол престижа им не помогли даже добавленные шесть минут. Как итог — "Тамбов" в Саранске одерживает сенсационную победу и берёт три очка.

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РПЛ. 3-й тур.

"Тамбов" — "Спартак" — 2:0.

Голы: Гогуа 29 (1:0), Таказов 69 (2:0).