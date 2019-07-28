Квят отметил рождение дочери третьим местом в сумасшедшей гонке

Для российского пилота попадание на подиум стало первым после его возвращения в "Формулу-1".

Гран-при Германии 2019 года стало яркой вспышкой на фоне спокойного и тихого хода последних сезонов "Формулы-1". А нужно-то было всего ничего — дождь! Осадки на Хоккенхаймринг буквально перевернули всё с ног на голову.

Во время гонки дождь начинался несколько раз. И это регулярно путало карты всем пилотам. Чего только стоит тот факт, что на одном и том же повороте целых шесть гонщиков вылетали с трассы. Кто-то из них не смог продолжить борьбу, как, например, Шарль Леклер, который на своей Ferrari претендовал на победу в гонке после старта с десятого места.

Шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон, завоевавший вчера поул-позицию, долгое время сохранял лидерство, однако в один момент всё пошло наперекосяк и у него. Британец в том самом злополучном месте сломал переднее антикрыло и окончательно потерял гонку. После этого он схлопотал штраф, потерял кучу времени на пит-лейне и в итоге финишировал за пределами очковой зоны на не столь привычной для себя одиннадцатой позиции.

Казалось, что проблемы Хэмилтона — это отличный шанс для его партнёра Валттери Боттаса сократить отставание от главного конкурента, но и финн угодил в ту же самую ловушку, причём он разбил машину окончательно и продолжить борьбу уже не смог.

Массовыми сходами лидеров на дождевой трассе умело воспользовались другие гонщики. Макс Ферстаппен избежал фатальных ошибок и завоевал седьмую победу в карьере, приблизившись к паре гонщиков Mercedes в общем зачёте. Себастьян Феттель после кошмарной квалификации сумел прорваться с двадцатого места на второе. А третье, к радости всех российских болельщиков "Формулы-1", занял Даниил Квят на Toro Rosso!

В команде умело воспользовались последним выездом машины безопасности, вовремя зазвав Даниил на пит-стоп. В результате Квят получил идеальный для погодной ситуации тип шин раньше, чем другие гонщики, и за счёт этого скакнул из подвала пелотона на самый верх. После рестарта за несколько кругов до финиша он оказался на третьем месте, затем даже поднялся на второе, но всё же уступил эту позицию более быстрому болиду Ferrari.

Тем не менее третье место — это невероятный успех для самого Даниила и его команды. За свою карьеру уроженец Уфы уже дважды поднимался на подиум, но тогда в его руках была более быстрая машина Red Bull. Сейчас же он смог финишировать в тройке в сложнейших условиях на не таком скоростном болиде Toro Rosso.

KVY: "It's amazing to be back on the podium. And to bring one back for the team after so many years is special. It was a horror movie with a bit of black comedy out there!"#F1 #GermanGP pic.twitter.com/DvIivcctpp — Formula 1 (@F1) July 28, 2019

В интервью после гонки Квят признался, что заезд был похож то ли на фильм ужасов, то ли на чёрную комедию — настолько он был сумасшедшим. И главное, Даниил подтвердил появившиеся слухи о рождении ребёнка. Этой ночью дочь трёхкратного чемпиона "Формулы-1" Нельсона Пике Келли родила девочку. Так что для Квята сегодня двойной праздник.

This picture says it all.



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Congrats on being a new Daddy @kvyatofficial !!! pic.twitter.com/3hJbkpJ79g — Toro Rosso (@ToroRosso) July 28, 2019

Зачёт пилотов после Гран-при Германии:

Льюис Хэмилтон — 223 очка Валттери Боттас — 184 Макс Ферстаппен — 162 Себастьян Феттель — 141 Шарль Леклер — 120 Пьер Гасли — 55 Карлос Сайнс — младший — 48 Кими Райкконен — 31 Даниил Квят — 27 Ландо Норрис — 22

Следующим этапом чемпионата мира "Формулы-1" станет Гран-при Венгрии. Гонка на трассе Хунгароринг состоится уже в следующее воскресенье, 4 августа.