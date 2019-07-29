5 реальных кандидатов на место Кононова в "Спартаке"

"Спартак" неоднозначно начал сезон: случайная победа над "Сочи" (1:0), где новички РПЛ выглядели лучше, ничья с "Ростовом" Карпина (2:2), а теперь ещё и поражение от дебютанта "Тамбова" (0:2). Отставка Олега Кононова — самый обсуждаемый вопрос в фанатской и журналисткой среде. У клуба впереди квалификация в Лигу Европы, а игры на поле нет. Мы рассмотрели варианты, кто может возглавить народную команду.

Станислав Черчесов Главный тренер сборной России

Приводил "Спартак" к серебру в ЧР (2007)

С "Легией" выигрывал чемпионат Польши (2015/16) Фото © AP Photo / Frank Augstein

Как стало известно Лайфу от источника, основным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" является наставник национальной команды Станислав Черчесов. И тут есть два варианта того, как это будет. Первый — Станислав Саламович будет совмещать два поста, а второй — он придёт в "Спартак" после Евро-2020. Именно к тому времени у него закончится контракт с РФС.

Черчесов много лет выступал за красно-белых. Плюс в 2007 году при нём народная команда выиграла серебряные медали чемпионата страны.

Массимо Каррера Без работы

Выиграл чемпионат России со "Спартаком" (2016/17)

Обладатель Суперкубка России (2017) Фото © AP Photo / Pavel Golovkin

Возвращения Массимо Карреры жаждут фанаты красно-белых. Он для них идеальный кандидат, который сейчас ещё и без работы. А учитывая тот факт, что Федун намерен в ближайшее время передать всю власть болельщикам, то почему бы и не вернуть итальянца?

При Массимо "Спартак" стал чемпионом и выиграл Суперкубок. Что ещё нужно? Тем более Дениса Глушакова уже нет в команде, конфликтовать не с кем.

Курбан Бердыев Без работы

С "Рубином" дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны

Привёл "Ростов" к серебру в ЧР Фото © AP Photo / Andrey Lukatsky

В СМИ регулярно упоминается кандидатура Курбана Бердыева. Известный российский специалист действительно сейчас находится без работы. Правда, как уже заметили многие, большинство его игроков (те, кто всегда переходят из клуба в клуб за Бердыевым) сейчас собрались в "Сочи". Слухи о том, что он может заменить в команде с берегов Чёрного моря Александра Точилина также актуальны.

Однако тут, скорее всего, вопрос денег и распределения ответственности. Курбан Бекиевич любит брать под свой контроль всё. Согласится ли на это Федун? Ведь магию чёток Бердыева ещё никто не отменял.

Дмитрий Аленичев Без работы

Вывел "Арсенал" и "Енисей" в РПЛ Фото © Олег Бухарев / ТАСС

Дмитрий Аленичев — легенда "Спартака". В 2015-м он возглавил красно-белых. Получилось не очень удачно, однако сразу после его ухода команда завоевала долгожданное золото, и начались разговоры про "багаж Аленичева".

Вряд ли Дмитрия Анатольевича можно рассматривать как кандидата на работу на постоянной основе, но, например, как временного тренера, способного исправить ситуацию, почему бы и нет? Сначала Аленичев, а потом — Черчесов.

Олег Романцев Без работы

8 раз делал "Спартак" чемпионом

Удачно выступал с красно-белыми в Еврокубках Фото © Юрий Машков / ТАСС

Ещё одна легенда народной команды — это Олег Романцев. Да-да, Олег Иванович давно наслаждается пенсией, но разве сейчас не повод вернуться? Он приводил красно-белых к медалям ЧР и ярко выступал с ними в Еврокубках.

Романцев и сейчас близок к клубу, его приглашает сам Кононов для консультаций, он всё видит и знает изнутри. Да и почему бы не вернуться легенде и не поквитаться с Юрием Сёминым, который недавно забрал себе звание самого титулованного отечественного специалиста?