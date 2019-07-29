5 реальных кандидатов на место Кононова в "Спартаке"

Станислав Черчесов
- Главный тренер сборной России
- Приводил "Спартак" к серебру в ЧР (2007)
- С "Легией" выигрывал чемпионат Польши (2015/16)
Фото © AP Photo / Frank Augstein
Как стало известно Лайфу от источника, основным кандидатом на пост главного тренера "Спартака" является наставник национальной команды Станислав Черчесов. И тут есть два варианта того, как это будет. Первый — Станислав Саламович будет совмещать два поста, а второй — он придёт в "Спартак" после Евро-2020. Именно к тому времени у него закончится контракт с РФС.
Черчесов много лет выступал за красно-белых. Плюс в 2007 году при нём народная команда выиграла серебряные медали чемпионата страны.
Массимо Каррера
- Без работы
- Выиграл чемпионат России со "Спартаком" (2016/17)
- Обладатель Суперкубка России (2017)
Фото © AP Photo / Pavel Golovkin
Возвращения Массимо Карреры жаждут фанаты красно-белых. Он для них идеальный кандидат, который сейчас ещё и без работы. А учитывая тот факт, что Федун намерен в ближайшее время передать всю власть болельщикам, то почему бы и не вернуть итальянца?
При Массимо "Спартак" стал чемпионом и выиграл Суперкубок. Что ещё нужно? Тем более Дениса Глушакова уже нет в команде, конфликтовать не с кем.
Курбан Бердыев
- Без работы
- С "Рубином" дважды стал чемпионом России, выиграл Кубок и Суперкубок страны
- Привёл "Ростов" к серебру в ЧР
Фото © AP Photo / Andrey Lukatsky
В СМИ регулярно упоминается кандидатура Курбана Бердыева. Известный российский специалист действительно сейчас находится без работы. Правда, как уже заметили многие, большинство его игроков (те, кто всегда переходят из клуба в клуб за Бердыевым) сейчас собрались в "Сочи". Слухи о том, что он может заменить в команде с берегов Чёрного моря Александра Точилина также актуальны.
Однако тут, скорее всего, вопрос денег и распределения ответственности. Курбан Бекиевич любит брать под свой контроль всё. Согласится ли на это Федун? Ведь магию чёток Бердыева ещё никто не отменял.
Дмитрий Аленичев
- Без работы
- Вывел "Арсенал" и "Енисей" в РПЛ
Фото © Олег Бухарев / ТАСС
Дмитрий Аленичев — легенда "Спартака". В 2015-м он возглавил красно-белых. Получилось не очень удачно, однако сразу после его ухода команда завоевала долгожданное золото, и начались разговоры про "багаж Аленичева".
Вряд ли Дмитрия Анатольевича можно рассматривать как кандидата на работу на постоянной основе, но, например, как временного тренера, способного исправить ситуацию, почему бы и нет? Сначала Аленичев, а потом — Черчесов.
Олег Романцев
- Без работы
- 8 раз делал "Спартак" чемпионом
- Удачно выступал с красно-белыми в Еврокубках
Фото © Юрий Машков / ТАСС
Ещё одна легенда народной команды — это Олег Романцев. Да-да, Олег Иванович давно наслаждается пенсией, но разве сейчас не повод вернуться? Он приводил красно-белых к медалям ЧР и ярко выступал с ними в Еврокубках.
Романцев и сейчас близок к клубу, его приглашает сам Кононов для консультаций, он всё видит и знает изнутри. Да и почему бы не вернуться легенде и не поквитаться с Юрием Сёминым, который недавно забрал себе звание самого титулованного отечественного специалиста?