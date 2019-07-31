Юрзинов-младший: Именно такие игроки, как Гусев, сейчас востребованы в НХЛ

Бывший главный тренер "Салавата Юлаева", "Куньлунь Ред Стар" и новосибирской "Сибири" Владимир Юрзинов-младший прокомментировал Лайфу подписание двухлетнего соглашения Никиты Гусева с клубом НХЛ "Нью-Джерси Девилз".

Специалист уверен, что российский форвард созрел для НХЛ и ему по силам стать одним из лидеров "дьяволов".

— Гусев — игровик. Именно такие хоккеисты, как он, сейчас востребованы в НХЛ. Это мы видим на примере Панарина и Кучерова. Никита техничен и обладает хорошим броском. Гусев поднялся с низов, прошёл школу "Красной Армии", а затем здорово смотрелся в играх за "Югру". В Питере он уже олицетворял армейцев и стал одним из лидеров сборной России. Гусев относится к разряду тех игроков, которые делают результат. Никита не обладает силовыми навыками, но нет сомнений, что в НХЛ он физику подтянет. У него есть всё для успешного выступления в сильнейшей лиге мира. Сейчас Никита в самом расцвете сил и созрел для НХЛ. Он долго к этому шёл, и для его спортивной карьеры это очень важный момент.

Сейчас в КХЛ многие команды стараются играть в силовой, прямолинейный хоккей, где много борьбы. И даже в таких условиях у нас вырастают настоящие звёзды, которые дают результат. Такие игроки всегда на карандаше у североамериканских скаутов. Стоит только хоккеисту заиграть в КХЛ, как его сразу переманивают в Северную Америку.

Также Юрзинов-младший отметил, что многое для Гусева будет зависеть от главного тренера "Нью-Джерси" — Джона Хайнса.

— Не получится ли у Гусева так, как у Шипачёва? Вадим — тоже хороший игрок, но Никита шёл к этому давно, возможно, в "Нью-Джерси" ему будет полегче, чем Шипачёву в "Вегасе". Здесь есть важный момент: игрокам такого масштаба, как Кучеров, Гусев, Панарин, просто необходим хороший центральный нападающий. Если тренер отведёт ему правильную роль, даст ответственность, поставит к нему умных партнёров, то Никита обязательно раскроется и покажет всё, на что способен, — сказал Владимир Юрзинов Лайфу.

Напомним, Никита Гусев после обмена из "Вегаса" подписал контракт с "Нью-Джерси Девилз". Соглашение, по которому российский нападающий заработает $9 млн, рассчитано на два сезона.