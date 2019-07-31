Самедов: У меня начинается новый этап в жизни!

35-летний спортсмен не переживает из-за завершения карьеры футболиста и с оптимизмом смотрит в будущее.

Бывший игрок московского "Спартака" и самарских "Крыльев Советов" Александр Самедов попросил болельщиков не сочувствовать ему в связи с уходом из большого футбола, а поздравить.

— Можете меня поздравить, я завершил карьеру футболиста, и у меня начинается новый этап в жизни, которым я также буду наслаждаться. Сейчас вместе с семьёй улетаем на отдых. Вернусь в конце августа. Хочется отдохнуть и ни о чём не думать, — сказал Самедов Лайфу.

Напомним, Самедов объявил о завершении карьеры профессионального футболиста. Спортсмен известен болельщикам по выступлениям за столичные команды "Локомотив", "Динамо", "Спартак". С красно-белыми в сезоне 2016/17 Александр стал чемпионом страны.