Запоздалая революция. Зачем "Спартак" избавляется от чемпионов?

"Спартак" — не только самый обсуждаемый клуб России, но и самый активный на трансферном рынке прямо сейчас. Однако пока ушедших из клуба игроков гораздо больше, чем новичков. Что "Спартак" пытается доказать этой запоздалой революцией?

Массимо Каррера сделал "Спартак" чемпионом в 2017 году, однако уже в 2018-м его отправили в отставку. Тогда руководство клуба отказывалось выполнять требования итальянца об обновлении состава. В итоге тренера уволили, а команда осталась практически прежней. Однако за время "правления" Олега Кононова, то есть за девять месяцев, состав тотально меняется уже второй раз. Причём оба раза — не в самое подходящее время. В первый раз — посередине сезона, во второй — уже после летних сборов и старта чемпионата.

Все эти пертурбации привели к тому, что из чемпионского состава в "Спартаке" не осталось практически никого. И даже те, кто ещё в клубе, уже не играют важных ролей. Артём Ребров — давно уже не основной голкипер, Илья Кутепов после чемпионата мира "прописался" в лазарете, Андрей Ещенко тоже не играет.

Стабильным игроком основы что тогда, что сейчас остаётся только один человек — это Роман Зобнин. Георгий Джикия в чемпионском сезоне играл мало (всего 8 матчей), а Джано Ананидзе хоть и был важным игроком того "Спартака" (22 матча, 13 — в старте), но сейчас только осваивается после возвращения из "Крыльев Советов".

Первая часть спартаковского очищения казалась не то что бы логичной, но хотя бы соответствующей ситуации: это было первое трансферное окно Олега Кононова в роли главного тренера, и он хотел скорректировать состав под себя, насколько это возможно. Более того, в ноябре 2018 года (за считаные дни до своего назначения в "Спартак") он бросил фразу, которая стала для болельщиков красно-белых точкой отсчёта.

Сколько нужно времени, чтобы поставить мой футбол? Как правило, уже после начального периода в три−четыре недели это заметно. В целом нужно четыре месяца, если состав не меняется. Если приходят новые футболисты, то процесс может быть долгим Олег Кононов

Однако ни спустя четыре месяца, ни даже по прошествии уже девяти чёткое осознание того, чего же хочет главный тренер, так и не пришло. В прошлом сезоне команда финишировала пятой с отставанием от чемпиона на 15 очков, а от второго места — на семь. Когда Каррера потерял свой пост, "Спартак" шёл на шестом месте, проигрывая лидеру семь очков, а второму месту — всего одно. То есть тотального прогресса, мягко говоря, не случилось.

Однако Кононову можно было многое простить, учитывая, что он не проводил полноценную летнюю предсезонную подготовку с командой, а принял клуб уже по ходу сезона. Теперь же всё иначе. Все пристально следили за летним межсезоньем "Спартака", чтобы понять, что главный тренер пытается привить команде, как хочет заставить её играть. Но в итоге оказывается, что все эти наблюдения были зря.

Потому что к текущему моменту "Спартак" избавился от восьми футболистов! И если в случае с Комбаровым и Глушаковым всё было понятно относительно заранее, то с остальными вышла, мягко говоря, странная ситуация.

👋🏻 Спасибо, брат! Фернандо уезжает в Пекин



«Спартак» и «Бэйцзин Гоань» согласовали условия перехода полузащитника Фернандо в китайский клуб.https://t.co/TrQHyS3rdp#Фернандо #Спартак pic.twitter.com/3fFwaUP48d — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) July 30, 2019

Денис Глушаков покинул клуб 1 июля. Дмитрий Комбаров покинул клуб 1 июля. Зе Луиш покинул клуб 5 июля. Софьян Ханни покинул клуб 22 июля. Сальваторе Бокетти покинул клуб 25 июля. Александр Ломовицкий покинул клуб 26 июля. Луис Адриано покинул клуб 30 июля. Фернандо покинул клуб 30 июля.

К чему здесь даты? К тому, что новый сезон РПЛ стартовал для "Спартака" 13 июля, а большинство из ушедших игроков сделали это уже после начала чемпионата. То есть почти все они участвовали в предсезонной подготовке, играли товарищеские матчи, реализовывали на поле тренерские задумки, а затем... просто ушли. При том что некоторые даже успели сыграть за "Спартак" в новом сезоне, а кто-то — даже и забить. И та же судьба в ближайшее время ждёт ещё и Лоренсо Мельгарехо, который давно сидит на чемоданах.

Вам не кажется это странным? Если клуб затеял революцию, то почему было не озаботиться этим вопросом заранее, а не устраивать тотальную распродажу всего за месяц до закрытия трансферного окна, накануне старта в Лиге Европы и уже во время Российской премьер-лиги? Если в этом и есть логика, то она, кажется, пока скрыта от глаз, как, собственно, и игра "Спартака".

При этом с заменой ушедших игроков могут возникнуть большие проблемы. Пока из новичков себя зарекомендовали только Зелимхан Бакаев и вернувшийся Джано Ананидзе. Эсекьель Понсе еще ищет себя на поле, а у Резиуана Мирзова и вовсе до сих пор не было шансов. А больше-то никого и нет.

Да, вот-вот должны приехать Йордан Ларссон и Андре Шюррле. Это статусные и громкие трансферы. Но, во-первых, их ещё надо завершить, ведь у "Спартака" нередко уводили игроков, которыми он долго интересовался. А во-вторых, впишутся ли они в игру, причём уже по ходу сезона, вопрос большой и открытый.

После ухода Зе Луиша и Луиса Адриано "Спартак" нуждается в тотальном обновлении линии нападения, а в обойме клуба сейчас остались новичок Понсе, Георгий Мелкадзе, который за всю карьеру в РПЛ не забил ни одного гола, и 17-летний Аслан Муталиев, которого экстренно внесли в заявку после отъезда Адриано в Бразилию. Спасёт ли ситуацию 22-летний Ларссон, который более или менее исправно забивал только в Швеции?

С точки зрения турнирной ситуации в РПЛ "Спартак" пока не успел загнать себя в яму, но в течение трёх матчей результат становился только хуже: победа, ничья и поражение, а качество игры оставляло желать лучшего во всех встречах. На носу — игры со швейцарским "Туном" в квалификации Лиги Европы, и если этот экзамен окажется обновлённому "Спартаку" не по зубам, то станет ли руководство и дальше ждать, когда же Олег Кононов наконец-то поставит ту самую свою игру?