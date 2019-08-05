Провокация Запада. СМИ обвинили "Зенит" в расизме из-за Малкома

Матч 4-го тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Краснодаром" обернулся расистским скандалом, который начали европейские таблоиды.

Британский таблоид The Sun расценил плакат со словами "Спасибо руководству за верность традициям", который был вывешен на фанатском секторе всего на несколько минут, как проявление расизма в отношении к новичку Малкому.

Фанатское объединение "Ландскрона" действительно ранее выступало против появления темнокожих игроков в команде, но отмечая, что это никак не связано с расистскими предрассудками. И вот якобы этим плакатом болельщики подняли неприятную тему.

Вслед за британским СМИ подключились и многие другие.

Известное испанское издание AS даже сообщило, что уже в январе Малком может покинуть "Зенит" из-за этого скандала.

Статьи европейских СМИ вызывают ряд вопросов. Ведь в "Зените" в разное время выступали темнокожие игроки. Например, тот же Халк, который посоветовал Малкому переехать в Санкт-Петербург. Даже сейчас играют Барриос и Дуглас Сантос.

Конфликта никакого нет. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит президент "Зенита" Александр Медведев

"Зенит" на своей англоязычной странице в "Твиттере" опубликовал видео, где показал, как на самом деле встретили фанаты выход Малкома на поле во время его выхода на замену.

— 54 078 человек болеют за нашего нового игрока Малкома. Смотрите сами, а не делайте выводы из чужих слов, — говорит "Зенит".

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) August 4, 2019

Под постом, где "Зенит" поздравил Малкома с дебютом, болельщики обсуждали его игру, и большинство дали ему положительную оценку.

Он находится в команде три дня, вышел на 20 минут и уже показал себя лучше, чем Сутормин Пользователь @pjrnk

Видно, что волнуется, надо освоиться. Будет явно лучше Ригони, Дриусси и т.д. Пользователь @sa_tro

Дай бог ему карьеру Халка! Пользователь @badrtdinov_ilya

Вангую, что Малком станет одним из лучших ассистентов РПЛ. Из минусов — естественная суета, разность мышления и неорганичность взаимодействий с партнёрами по команде. В любом случае верю в мощный прогресс Малкома и отличные результаты Пользователь @amirmushich

Пару раз мог бы взять игру на себя. Но в целом — уровень сразу чувствуется! Пользователь @southwindx

Подобные статьи зарубежных изданий похожи только на провокацию, связанную с громким трансфером из "Барселоны". В российских клубах регулярно выступают легионеры из разных стран и разного цвета кожи. Да и эйфория от прошедшего чемпионата мира в нашей стране ещё жива, у нас всё так же рады приветствовать иностранцев.

В любом случае "Зениту" нужно сделать выводы и провести работу с отдельными болельщиками, из-за которых появляются вот такие масштабные скандалы.

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