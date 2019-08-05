Провокация Запада. СМИ обвинили "Зенит" в расизме из-за Малкома

Британский таблоид The Sun расценил плакат со словами "Спасибо руководству за верность традициям", который был вывешен на фанатском секторе всего на несколько минут, как проявление расизма в отношении к новичку Малкому.
Фанатское объединение "Ландскрона" действительно ранее выступало против появления темнокожих игроков в команде, но отмечая, что это никак не связано с расистскими предрассудками. И вот якобы этим плакатом болельщики подняли неприятную тему.
Вслед за британским СМИ подключились и многие другие.
Известное испанское издание AS даже сообщило, что уже в январе Малком может покинуть "Зенит" из-за этого скандала.
Статьи европейских СМИ вызывают ряд вопросов. Ведь в "Зените" в разное время выступали темнокожие игроки. Например, тот же Халк, который посоветовал Малкому переехать в Санкт-Петербург. Даже сейчас играют Барриос и Дуглас Сантос.
Конфликта никакого нет. Западные СМИ в очередной раз вбрасывают фальшивую информацию. К сожалению, это не только в спорте происходит
президент "Зенита" Александр Медведев
"Зенит" на своей англоязычной странице в "Твиттере" опубликовал видео, где показал, как на самом деле встретили фанаты выход Малкома на поле во время его выхода на замену.
— 54 078 человек болеют за нашего нового игрока Малкома. Смотрите сами, а не делайте выводы из чужих слов, — говорит "Зенит".
54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj— FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) August 4, 2019
Под постом, где "Зенит" поздравил Малкома с дебютом, болельщики обсуждали его игру, и большинство дали ему положительную оценку.
Он находится в команде три дня, вышел на 20 минут и уже показал себя лучше, чем Сутормин
Пользователь @pjrnk
Видно, что волнуется, надо освоиться. Будет явно лучше Ригони, Дриусси и т.д.
Пользователь @sa_tro
Дай бог ему карьеру Халка!
Пользователь @badrtdinov_ilya
Вангую, что Малком станет одним из лучших ассистентов РПЛ. Из минусов — естественная суета, разность мышления и неорганичность взаимодействий с партнёрами по команде. В любом случае верю в мощный прогресс Малкома и отличные результаты
Пользователь @amirmushich
Пару раз мог бы взять игру на себя. Но в целом — уровень сразу чувствуется!
Пользователь @southwindx
Подобные статьи зарубежных изданий похожи только на провокацию, связанную с громким трансфером из "Барселоны". В российских клубах регулярно выступают легионеры из разных стран и разного цвета кожи. Да и эйфория от прошедшего чемпионата мира в нашей стране ещё жива, у нас всё так же рады приветствовать иностранцев.
В любом случае "Зениту" нужно сделать выводы и провести работу с отдельными болельщиками, из-за которых появляются вот такие масштабные скандалы.
Очередной дорогой Халк? Что за форвард пришёл в "Зенит" из "Барселоны"