"Расизм" петербуржцев и кунг-фу "Спартака". Новые скандалы в российском футболе

Очередной тур Российской премьер-лиги запомнился не только интригующими результатами и красивыми голами, но и порцией свежих скандалов. Причём оказались они не совсем ожидаемыми. Лайф — о громких событиях четвёртого тура РПЛ.

Спартаковское кунг-фу

"Спартак" — "Динамо" — это старейшее дерби в российском футболе, но именно с точки зрения игры этот матч мало чем удивил фанатов. Однако событий в нём всё же было достаточно. Взять хотя бы дебют в РПЛ чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле, который вышел на поле во втором тайме.

Однако выход немца вряд ли был запланированным. Просто "Спартак" уже в ходе первого тайма лишился единственного чистого форварда. Аргентинец Эсекьель Понсе, игравший на этой позиции, был удалён на 35-й минуте после кошмарного удара ногой в грудь вратарю "Динамо" Антону Шунину.

Понсе мгновенно выдворили с поля, и теперь ему грозит отстранение на три матча РПЛ. Правда, Антону Шунину от этого вряд ли полегчало. Вот так выглядел его торс сразу после матча.

Голкипер "Динамо" Антон Шунин показал повреждения после столкновения с Понсе pic.twitter.com/PySgffGzHX — Сборная России (@TeamRussia) August 3, 2019

После инцидента началось много дискуссий о том, был это игровой момент или всё же намеренная атака на голкипера. Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк, который находился ближе всех в том эпизоде, уверен, что это было нечто среднее, но при этом однозначно недопустимое.

— Да, я был ближе всех в этот момент. Очень испугался за Антона. В динамике это выглядело очень страшно, поэтому обсуждать, красная это или нет, вообще неуместно. Да, может быть, это был игровой момент, как говорят многие, но играть так, как сыграл Понсе, нельзя, — заявил Паршивлюк в интервью Sport24.

У 22-летнего аргентинца это уже четвёртая красная карточка в недолгой карьере. Однако "Спартак" принял решение не наказывать Понсе дополнительно штрафами.

В итоге именно этому моменту было суждено стать самым ярким в матче с громкой афишей. "Спартак" и "Динамо" сыграли первую нулевую ничью в РПЛ сезона 2019/20.

"Расизм" "Зенита"

"Зенит" в главном матче тура собрал на "Газпром-арене" 54 тысячи человек, которые хотели увидеть не только победу любимой команды, но и поглядеть на бразильца Малкома, перешедшего из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Случилось в итоге только второе. Нападающего встретили мощными овациями.

54,078 people cheering together for our new man Malcom. See for yourself, not through the words of others #DavaiMalcom pic.twitter.com/N0SHlNcBWj — FC Zenit in English🌊 (@fczenit_en) August 4, 2019

Однако радушный приём, который Малкому оказали в "Зените", не всем показался таким уж замечательным. Зарубежные таблоиды один за другим стали писать о расистской атаке на Малкома — из-за баннера с надписью "Спасибо руководству за верность традициям".

Провокация Запада. СМИ обвинили "Зенит" в расизме из-за Малкома

Вокруг встречи "Зенита" и "Краснодара" случился не только послематчевый скандал. Ещё до начала игры на "Газпром-арене" произошло столкновение футбольных болельщиков и ОМОНа. По одной из версий, драка началась из-за того, что фанаты подвинули заграждение. Сейчас РПЛ проверяет все обстоятельства произошедшего.

В матче тоже произошёл спорный момент, который можно считать и скандальным. В эпизоде с ответным голом "Зенита", который установил окончательный счёт (1:1), некоторые, в том числе и игроки "Краснодара", конечно, углядели фол. Бранислав Иванович якобы с нарушением правил отобрал мяч у Тони Вильены, а значит, гол Дзюбы был забил нечестно и его нельзя было засчитывать.

Так, например, бывший арбитр Сергей Хусаинов не только считает, что арбитр матча ошибся, он ещё и называет весьма громкую для этого причину.

— Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитывать. Но это же Лёша Еськов… Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? Вспомните ЦСКА — "Локо". Эпизод с Чаловым посмотрел, подсказал. А точно в таком же моменте с фолом на Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода. А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция, — цитирует Хусаинова Sport24.ru.

Два главных по вывеске матча взяли на себя всю скандальную составляющую тура, поэтому в остальных встречах всё было громким исключительно по-футбольному.

"Урал" и "Ростов" выдали шикарный спектакль с четырьмя красивыми голами, но лучший всё же забил Панюков — боковыми ножницами.

Фёдор Смолов забил первый гол в сезоне, а Александр Соболев — уже четвёртый. Но самый важный мяч на счету Гжегожа Крыховяка — это всё о матче "Локомотива" с "Крыльями Советов".

Тульский "Арсенал" немного поднял себе настроение после ужасного поражения в Лиге Европы.

Марио Фернандес устроил шикарный бразильский (он считает, истинно русский, — Прим. Лайфа) перформанс во встрече с "Рубином", и это завершилось голом Фёдора Чалова.

"Сочи", хоть до сих пор и не забил в РПЛ ни одного гола, заработал в свою копилку первое очко за ничью с "Уфой".

"Оренбург" в матче с "Ахматом" Глушакова не смог набрать очков, зато Деспот заколотил лучший гол тура.

Результаты 4-го тура

Турнирная таблица