"Расизм" петербуржцев и кунг-фу "Спартака". Новые скандалы в российском футболе

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Фото © Олег Бухарев / ТАСС / Вячеслав Евдокимов / ТАСС

Очередной тур Российской премьер-лиги запомнился не только интригующими результатами и красивыми голами, но и порцией свежих скандалов. Причём оказались они не совсем ожидаемыми. Лайф — о громких событиях четвёртого тура РПЛ.

Спартаковское кунг-фу

"Спартак" — "Динамо" — это старейшее дерби в российском футболе, но именно с точки зрения игры этот матч мало чем удивил фанатов. Однако событий в нём всё же было достаточно. Взять хотя бы дебют в РПЛ чемпиона мира 2014 года в составе сборной Германии Андре Шюррле, который вышел на поле во втором тайме.

Однако выход немца вряд ли был запланированным. Просто "Спартак" уже в ходе первого тайма лишился единственного чистого форварда. Аргентинец Эсекьель Понсе, игравший на этой позиции, был удалён на 35-й минуте после кошмарного удара ногой в грудь вратарю "Динамо" Антону Шунину.

Понсе мгновенно выдворили с поля, и теперь ему грозит отстранение на три матча РПЛ. Правда, Антону Шунину от этого вряд ли полегчало. Вот так выглядел его торс сразу после матча.

После инцидента началось много дискуссий о том, был это игровой момент или всё же намеренная атака на голкипера. Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк, который находился ближе всех в том эпизоде, уверен, что это было нечто среднее, но при этом однозначно недопустимое.

— Да, я был ближе всех в этот момент. Очень испугался за Антона. В динамике это выглядело очень страшно, поэтому обсуждать, красная это или нет, вообще неуместно. Да, может быть, это был игровой момент, как говорят многие, но играть так, как сыграл Понсе, нельзя, — заявил Паршивлюк в интервью Sport24.

У 22-летнего аргентинца это уже четвёртая красная карточка в недолгой карьере. Однако "Спартак" принял решение не наказывать Понсе дополнительно штрафами.

В итоге именно этому моменту было суждено стать самым ярким в матче с громкой афишей. "Спартак" и "Динамо" сыграли первую нулевую ничью в РПЛ сезона 2019/20.

"Расизм" "Зенита"

"Зенит" в главном матче тура собрал на "Газпром-арене" 54 тысячи человек, которые хотели увидеть не только победу любимой команды, но и поглядеть на бразильца Малкома, перешедшего из "Барселоны" за 40 миллионов евро. Случилось в итоге только второе. Нападающего встретили мощными овациями.

Однако радушный приём, который Малкому оказали в "Зените", не всем показался таким уж замечательным. Зарубежные таблоиды один за другим стали писать о расистской атаке на Малкома — из-за баннера с надписью "Спасибо руководству за верность традициям".

Провокация Запада. СМИ обвинили "Зенит" в расизме из-за Малкома

Вокруг встречи "Зенита" и "Краснодара" случился не только послематчевый скандал. Ещё до начала игры на "Газпром-арене" произошло столкновение футбольных болельщиков и ОМОНа. По одной из версий, драка началась из-за того, что фанаты подвинули заграждение. Сейчас РПЛ проверяет все обстоятельства произошедшего.

В матче тоже произошёл спорный момент, который можно считать и скандальным. В эпизоде с ответным голом "Зенита", который установил окончательный счёт (1:1), некоторые, в том числе и игроки "Краснодара", конечно, углядели фол. Бранислав Иванович якобы с нарушением правил отобрал мяч у Тони Вильены, а значит, гол Дзюбы был забил нечестно и его нельзя было засчитывать.

Так, например, бывший арбитр Сергей Хусаинов не только считает, что арбитр матча ошибся, он ещё и называет весьма громкую для этого причину.

— Игру должны были остановить и, соответственно, гол не засчитывать. Но это же Лёша Еськов… Почему не подсказал VAR? А кто там был, Мешков? Вспомните ЦСКА — "Локо". Эпизод с Чаловым посмотрел, подсказал. А точно в таком же моменте с фолом на Смолове даже не стал смотреть. Два одинаковых эпизода. А здесь даже не стал подзывать Еськова. Почему? Коррупция, — цитирует Хусаинова Sport24.ru.

Два главных по вывеске матча взяли на себя всю скандальную составляющую тура, поэтому в остальных встречах всё было громким исключительно по-футбольному.

  • "Урал" и "Ростов" выдали шикарный спектакль с четырьмя красивыми голами, но лучший всё же забил Панюков — боковыми ножницами.
  • Фёдор Смолов забил первый гол в сезоне, а Александр Соболев — уже четвёртый. Но самый важный мяч на счету Гжегожа Крыховяка — это всё о матче "Локомотива" с "Крыльями Советов".
  • Тульский "Арсенал" немного поднял себе настроение после ужасного поражения в Лиге Европы.
  • Марио Фернандес устроил шикарный бразильский (он считает, истинно русский, — Прим. Лайфа) перформанс во встрече с "Рубином", и это завершилось голом Фёдора Чалова.
  • "Сочи", хоть до сих пор и не забил в РПЛ ни одного гола, заработал в свою копилку первое очко за ничью с "Уфой".
  • "Оренбург" в матче с "Ахматом" Глушакова не смог набрать очков, зато Деспот заколотил лучший гол тура.

Результаты 4-го тура

Турнирная таблица

<p>Фото © <a href="https://premierliga.ru/tournaments/championship/tournament-table/" target="_blank">premierliga.ru</a></p>

Автор:
Дмитрий Садылко
ДС
Дмитрий Садылко
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