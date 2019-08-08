Швейцарский карлик. Что за соперник ждёт "Спартак" в Лиге Европы?

Сегодня красно-белые вступают в борьбу за право участвовать в групповом этапе Лиги Европы. Первым соперником подопечных Олега Кононова будет швейцарский "Тун". Предлагаем подробнее узнать о сопернике "Спартака".

"Тун" — футбольный клуб из одноимённого города с населением 42 319 человек. И самое интересное, что все его жители могли бы уместиться на стадионе "Открытие-арена", рассчитанном на 45 тысяч человек.

"Тун" (Швейцария) Основан в 1898 году.

Вице-чемпион Швейцарии (2005).

Финалист Кубка Швейцарии (1955, 2019).

Попадание в групповой этап ЛЧ (2005/2006)

Футбольный клуб "Тун" мало знаком болельщикам. Несмотря на то, что это один из самых старейших клубов Швейцарии, он никогда не добивался больших высот. Всё, чем может похвастаться противник "Спартака", — это серебро чемпионата Швейцарии и два выхода в финал Кубка страны.

На международной арене "Тун" считает своим большим достижением попадание в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2005/06.

Не стоит смотреть на бюджет и количество трофеев "Туна", сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола. Достаточно взглянуть на позиции сборной в рейтинге ФИФА — она уже много лет не покидает топ-10 Главный тренер "Спартака" Олег Кононов

Единственное, что может сближать "Спартак" и "Тун", так это красно-белые цвета. Пожалуй, и всё.

Российские фанаты могли слышать об этом клубе относительно недавно, когда игрок этой швейцарской команды Берат Садик перешёл в самарские "Крылья Советов".

Немного цифр из Transfermarkt

€ 1,75 млн — стоимость самого дорогого игрока "Туна" Маттео Тосетти.

€ 14,00 млн — стоимость самого дорогого игрока "Спартака" Романа Зобнина.

— стоимость самого дорогого игрока "Спартака" Романа Зобнина. € 16,50 млн — стоимость всех игроков "Туна".

€ 93,55 млн — стоимость всех игроков "Спартака".

В основном в "Туне" играют местные футболисты, средний возраст команды 24 года. Звёздных игроков нет. А их главный тренер — экс-игрок швейцарских красно-белых.

Марк Шнайдер, главный тренер "Туна" 39 лет.

Родился в Туне, где и начал заниматься футболом.

Будучи футболистом, играл в "Туне", "Цюрихе" и "Санкт-Галлене"

Что эта команда представляет из себя и навяжут ли они борьбу "Спартаку", узнаем уже сегодня.

8 августа, 20:00 (мск)

Третий квалификационный раунд Лиги Европы

Первый матч

"Тун" — "Спартак"