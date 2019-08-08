Швейцарский карлик. Что за соперник ждёт "Спартак" в Лиге Европы?

"Тун" — футбольный клуб из одноимённого города с населением 42 319 человек. И самое интересное, что все его жители могли бы уместиться на стадионе "Открытие-арена", рассчитанном на 45 тысяч человек.
"Тун" (Швейцария)
- Основан в 1898 году.
- Вице-чемпион Швейцарии (2005).
- Финалист Кубка Швейцарии (1955, 2019).
- Попадание в групповой этап ЛЧ (2005/2006)
Футбольный клуб "Тун" мало знаком болельщикам. Несмотря на то, что это один из самых старейших клубов Швейцарии, он никогда не добивался больших высот. Всё, чем может похвастаться противник "Спартака", — это серебро чемпионата Швейцарии и два выхода в финал Кубка страны.
На международной арене "Тун" считает своим большим достижением попадание в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне-2005/06.
Не стоит смотреть на бюджет и количество трофеев "Туна", сила швейцарских клубов заключается в системности подхода к управлению и развитию футбола. Достаточно взглянуть на позиции сборной в рейтинге ФИФА — она уже много лет не покидает топ-10
Главный тренер "Спартака" Олег Кононов
Единственное, что может сближать "Спартак" и "Тун", так это красно-белые цвета. Пожалуй, и всё.
Российские фанаты могли слышать об этом клубе относительно недавно, когда игрок этой швейцарской команды Берат Садик перешёл в самарские "Крылья Советов".
Немного цифр из Transfermarkt
- € 1,75 млн — стоимость самого дорогого игрока "Туна" Маттео Тосетти.
- € 14,00 млн — стоимость самого дорогого игрока "Спартака" Романа Зобнина.
- € 16,50 млн — стоимость всех игроков "Туна".
- € 93,55 млн — стоимость всех игроков "Спартака".
В основном в "Туне" играют местные футболисты, средний возраст команды 24 года. Звёздных игроков нет. А их главный тренер — экс-игрок швейцарских красно-белых.
Марк Шнайдер, главный тренер "Туна"
- 39 лет.
- Родился в Туне, где и начал заниматься футболом.
- Будучи футболистом, играл в "Туне", "Цюрихе" и "Санкт-Галлене"
Что эта команда представляет из себя и навяжут ли они борьбу "Спартаку", узнаем уже сегодня.
8 августа, 20:00 (мск)
Третий квалификационный раунд Лиги Европы
Первый матч
"Тун" — "Спартак"