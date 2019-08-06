От Пифагора до Емельяненко: кулачные поединки снова в моде

Ровно 130 лет назад, 6 августа 1889 года, мир бокса попрощался с аутентичностью кулачных боёв. Именно в этот день в США был официально проведён последний поединок "голыми кулаками" между "самураями" Джоном Салпиваном и Митчелом Капрайвиппом. Как тогда наверняка казалось поклонникам этой дисциплины, бокс никогда не станет прежним...

Современный бокс зародился в Англии в начале XVIII века. Его основателем и первым практикующим амбассадором стал именитый британский фехтовальщик Джеймс Фигг. Вплоть до 1889 года поединки проводились "голыми кулаками", после чего проведение в подобном формате в США и Великобритании в законодательном порядке приравнивалось к уличной драке и попросту стало запрещено законом.

История поединков голыми кулаками берёт своё начало со времён до нашей эры. В VII веке до н.э. бокс и панкратион вошли в программу Античных Олимпийских игр, и если боксёры того времени придумывали, как сохранить свои костяшки от травм и увечий, то представители смешанных единоборств бились в прямом смысле в чём мать родила.

Участвовать в таких поединках не чурались представители научной элиты, к примеру, знаменитый философ и математик Пифагор. По преданию, в возрасте 16 лет автор знаменитой теоремы пытался заявиться на участие в поединках, но ему было отказано. Но всё же упрямый и хитрый Пифагор смог стать не только участником, но и победителем 48-х Олимпийских игр в 588 году до нашей эры. В это сложно поверить, учитывая тот факт, что датой рождения знаменитого мыслителя значится 586 год до нашей эры...

Возвращение кулачных боёв

Спустя 129 лет с момента проведения последнего кулачного поединка "голыми кулаками" промоутер Дэвид Фелдман воодушевился идеей развернуть время вспять и вновь порадовать скучающую на современных поединках по правилам ММА публику поединками профессиональных бойцов без экипировки. Так появилась организация Bare Knuckle FC.

— Кулачные бои только кажутся жестокими. На самом деле отправиться на тот свет в боксёрском матче гораздо проще. Бойцы в перчатках бьют сильнее и чаще, ведь не переживают за руки. Да, голые костяшки легче рассекают кожу, но это менее опасно, чем сотрясения мозга, которыми славится бокс. А перчатки вообще нужны для защиты кулака, разницы в силе удара нет, — заявил в своей приветственной речи перед болельщиками и журналистами Фелдман.

Понять американского промоутера несложно, ведь ему всеми правдами и неправдами необходимо было убедить чиновников атлетических комиссий различных штатов в полной безопасности соревнующихся и получить разрешение на проведение кулачных поединков. Дэвиду это удалось. Первым штатом, разрешившим бои голыми кулаками, стал Вайоминг. Впервые за 129 лет.

Нынешних гладиаторов не пугают выбитые зубы, глубокие рассечения на лицах и лужи крови. Поединки по правилам бокса с перчатками и без — два разных вида спорта. Если, конечно, понятие "спорт" вообще применимо к подобным кровавым шоу...

В турниры Bare Knuckle FC ринулись бойцы ММА и профессиональные боксёры. К примеру, экс-боец UFC Артём Лобов, экс-чемпион мира по боксу Пол Малиньяджи и многократный чемпион мира по боевому самбо Александр Емельяненко.

"Голые кулаки". Где теперь будет драться Александр Емельяненко?

Принято считать, что к кулачным поединкам без перчаток легче адаптироваться именно бойцам смешанного стиля, чем боксёрам. Причина довольно проста: бойцы ММА знают, как правильно наносить удары голыми кулаками, и не боятся травмировать руки, что и доказал поединок Лобова против Малиньяджи.

Подпольные бои

Знаменитый британский актёр Ленни Маклин стал настоящей иконой подпольных поединков, привнеся свой колоссальный опыт в киноиндустрию, снявшись в культовой картине Гая Ричи "Карты, деньги, два ствола". По словам Ленни, покинувшего этот мир в 1998 году, он за три десятилетия активной бойцовской карьеры принял участие в четырёх тысячах подпольных поединков.

Но за эти 130 лет мир бокса не был полностью "цивилизован". Подпольные поединки "голыми кулаками" стихийно проводились в различных уголках планеты, в том числе в Великобритании и США.

По ту сторону Атлантического океана настоящей звездой подпольных поединков голыми кулаками в начале 2000-х стал здоровенный темнокожий американец Кимбо Слайс, дравшийся на задних дворах домов, на автостоянках, на вечеринках. Уличный боец стал настолько популярным в "Ютубе", что его спустя несколько лет с начала "уличной карьеры" пригласили в... UFC. Но, к сожалению, жизнь колоритного бойца оборвалась 6 июня 2016 года.

Как бы ни относились гуманисты к кровавым поединкам без экипировки, этот формат единоборств имеет все предпосылки к стремительному развитию и настоящему возрождению, а, возможно, и к выходу на передовую позицию в нынешней иерархии контактных единоборств.

Как ни крути, но поклонников данного стиля подкупает его жизненность и прозрачность. Ведь в этом виде бойцовского шоу сразу понятно — кто победитель. Без помощи судей. Достаточно взглянуть на лица противников...