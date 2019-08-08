Канчельскис: Чалову нужно брать вещи и скорее бежать за границу!

Известный в прошлом футболист, а ныне эксперт Андрей Канчельскис прокомментировал Лайфу срыв трансфера одного из лучших игроков РПЛ.

Московский ЦСКА отказался продавать лучшего бомбардира чемпионата России прошлого сезона Фёдора Чалова в английский клуб "Кристал Пэлас". По информации СМИ, руководство армейского клуба не устроила предложенная сумма. Мы спросили мнение Андрея Канчельскиса, который играл в таких английских клубах, как "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Эвертон" и "Саутгемптон", о сорвавшемся трансфере.

— Андрей, как вы думаете, стоило ли Чалова отпустить в Англию?

— Я бы на месте Чалова бежал бы быстрым бегом за границу. Такой возраст и такое предложение! Чалову нужно собирать вещи и уезжать. Понимаете, у него был шанс играть в лучшей на сегодня лиге. Конечно, в переговорах есть свои нюансы, но по-человечески и с футбольной точки зрения такой шанс упускать было нельзя.

— Вы переехали в Англию в 22-летнем возрасте, практически столько же Чалову сейчас. Не тяжело с психологической точки зрения в таком возрасте менять страну и чемпионат? Не рано ли?

— Я всегда стремился уехать, и у меня это получилось. Хотя на тот момент было серьёзное предложение от "Спартака", однако желание попробовать свои силы за границей было сильнее. В принципе, и в "Шахтёре" я себя хорошо чувствовал. Между прочим, в "Манчестер Юнайтеде" я получал меньше, чем в донецком клубе, и английский чемпионат тогда не считался суперлигой.

21 год — отличный возраст! Схватываешь всё быстро, есть силы, чтобы начать новую жизнь в другом менталитете и с другими людьми. Можно было бы играть, зарабатывать себе плюсики, а там, может, и другая команда заинтересуется.

— Можно сказать, что ЦСКА поступил неправильно, не отпустив Чалова за границу?

— Вся проблема в том, что если он здесь застрянет ещё на пару-тройку лет, то уже можно забыть о загранице. Приведу пример. Вот был Илья Цымбаларь, Царствие ему Небесное, его "Лацио" хотел купить, но "Спартак" вовремя не отпустил — и загубили жизнь футболисту. Нужно с пониманием относиться к игрокам, такие шансы бывают раз в жизни. Ну или, может, договориться о дальнейшем сотрудничестве. Вариантов же много!